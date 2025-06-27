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«Столешницы, ноутбук, косметика - все было в мелкой белой пыли»

  • 27.06.2025, 18:27
«Столешницы, ноутбук, косметика - все было в мелкой белой пыли»

Минчанка вернулась с работы и обнаружила в квартире сюрприз.

Новостройки полны сюрпризов. Свежеиспеченных жильцов то затапливает канализацией, то заливает дождями. Но у читательницы «Онлайнера» Дарьи произошла нетипичная ситуация — ее квартиру припорошило чем-то мелким и белым. Причем ремонт в жилье был закончен больше года назад. Сюрприз прилетел от соседей. Как так вышло?

«Долго соображала, что за чудеса происходили здесь в мое отсутствие»

— Живу в «Минск-Мире», — рассказывает девушка. — Вчера вечером вернулась с работы, открыла дверь квартиры и сразу почувствовала неладное: в воздухе стояла дымка. Осторожно прошла дальше и просто обомлела: абсолютно все поверхности были покрыты толстым слоем мелкой белой пыли. Столешницы, стулья, ноутбук, подзарядные устройства, ручки от дверей — белым было все. В ванной комнате — такая же картина. Расческа, косметика, смесители — все в пыли.

Долго соображала, что за чудеса происходили здесь в мое отсутствие. Подозрение пало на вентиляцию. Но к моему приходу оттуда уже ничего не высыпалось. Как стало известно из чата жилого дома, проблема коснулась всех квартир по стояку. А вот виновник и способ такого вредительства до сих пор остались загадкой.

На уборку ушло часа три — пришлось вытирать поверхности, мыть баночки и стирать белье. После трех-пяти заходов тщательного мытья полов на нем до сих пор видны разводы. Судя по всему, пыль довольно въедливая. Сталкиваюсь с таким впервые!

Дарья отмечает: дом хоть и свежий, но уже довольно плотно заселенный новоселами. Ремонтные работы уже не доставляют значительных проблем, и звук дрели слышен не каждый день. Несмотря на это, конечно, пустующих помещений все еще много.

Специалист: «Это частая проблема»

Ситуацию прокомментировал специалист по приемке квартир Александр Скок:

— Это стандартная ситуация во время ремонтных работ. Наверное, многие в этих картинках узнают свои случаи.

Дело в том, что вентшахты в новостройках, как правило, стандартные. Все стояки и вентиляционные шахты, которые делают застройщики, имеют, по сути, однотипную конструкцию. Есть большой общий канал, куда подключаются каналы из каждой квартиры по стояку.

Если строительная пыль появилась в готовой квартире, это значит, что сосед сверху делает ремонт. Скорее всего, туда пришел сантехник, взял болгарку и режет вентблоки. Это может делаться, например, для прокладки канализационных труб. Соответственно, поскольку он режет заднюю стенку канала, он режет, по сути, стояк нижней квартиры. Тем более сейчас такая погода: на улице и в квартирах примерно одинаковая температура, а значит, тяга может не работать вообще. И вся пыль идет вниз.

Недавно произошел похожий случай в одном из жилых комплексов. Квартира располагалась на первом этаже, и вентиляция толком не работала. Я вскрыл решетку и посмотрел, что внутри канала много строительного мусора. Позвали эксплуатирующую организацию. Как итог из шахты было извлечено полведра камней и бетона. Это все свалилось из квартиры, которая находилась выше.

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