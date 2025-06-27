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Путин заявил о «готовности» к третьему раунду «переговоров» с Украиной, но есть нюанс

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  • 27.06.2025, 18:42
Путин заявил о «готовности» к третьему раунду «переговоров» с Украиной, но есть нюанс

Россия якобы готова провести следующую встречу также в Стамбуле.

Российский диктатор Путин заявил, что российские и украинские меморандумы о перемирии прямо противоположны. Но якобы ведутся переговоры для поиска решения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Путин заявил во время общения с журналистами.

Журналисты спросили у диктатора, как он оценивает меморандум Украины о перемирии. На что Путин ответил, что он противоположен предложению России. При этом он отказался детальнее отвечать, заявив, что это «вредно для переговоров».

«Это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того и организовываются, и проводятся для того, чтобы искать пути сближения. А то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет. Детализировать я бы не хотел, потому что считаю нецелесообразным, даже вредным переговоры», - сказал Путин.

По словам диктатора, Россия и Украина якобы договорились продолжить дальнейшие контакты после завершения обмена. И уже после завершения обмена пленными Путин считает, можно будет провести еще один раунд переговоров между Россией и Украиной.

«И договаривались таким образом, что после завершения этой стадии мы проведем третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы. Нужно согласовать место, время», - говорит Путин.

Он надеется, что президент Турции Реджеп Эрдоган, и его страна, как и раньше будут посредниками в переговорах. Россия якобы готова провести следующую встречу также в Стамбуле. Но все еще нет определенной даты.

«Они (руководители делегаций - ред.) сейчас между собой договариваются со временем очередной встречи... Предметом (встречи - ред.) как по мне, должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», - заявил Путин.

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