ВСУ уничтожили на фронте уникальное оружие КНДР
- 27.06.2025, 19:01
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Момент ликвидации показали на видео.
Военные украинского батальона «Рейд» уничтожили редкую северокорейскую РСЗО на Новопавловском направлении, сообщили Силы беспилотных систем Украины.
- На Новопавловском направлении операторы 413-го батальона «Рейд» Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня М1991 производства КНДР, - подписано видео.
Известно, что пилот попал ударным дроном в один из снарядов на пакете направляющих. Боеприпас сработал и прошил кабину экипажа, а дальше сдетонировал весь боекомплект.
М1991 - это северокорейский аналог советской 220 мм РСЗО «Ураган», но с увеличенным калибром - 240 мм - и дальностью поражения до 60 км. Впервые наличие этих систем на вооружении противника было подтверждено на видео в апреле 2025 года.