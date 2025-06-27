Стало известно, как чувствует себя ребенок, которого белорус бросил на пол в аэропорту Шереметьево

Стало известно, как чувствует себя ребенок, которого белорус бросил на пол в аэропорту Шереметьево4
- 27.06.2025, 19:19
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Доктора сделали прогноз.
Двухлетний ребенок, которого белорус бросил на пол в московском аэропорту Шереметьево, начал проявлять двигательную активность. О состоянии малыша рассказала в своем телеграм-канале уполномоченная по правам ребенка в Московской области (Россия) Ксения Мишонова.
«Ему поддерживают сейчас дыхание, причем перевели уже в такой, немножко «лайт» режим, готовят его к пробуждению. Седацию уменьшают понемногу, у него проявляется двигательная активность, он приоткрывает глазки», — написала Мишонова.
Она добавила со ссылкой на врачей, что болевого синдрома у ребенка нет.
«Но травма все равно очень тяжелая черепно-мозговая, поэтому понадобится еще время, чтобы он смог подготовиться к пробуждению и уже самостоятельно дышал, но доктора все считают, что прогноз у нас остается позитивный», — отметила Мишонова.
Напомним, инцидент произошел 23 июня в зоне выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Беларус подошел к чужому ребенку, поднял его на высоту и со всей силы бросил на пол. Изначально сообщалось, что мужчина прилетел из Кабула (Афганистан), но позже выяснилось, что он летел транзитом из Египта в Минск.
Пострадавшего малыша медики ввели в медикаментозную кому. У него диагностированы открытый перелом черепа, гематомы и перелом позвоночника.
Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство двухлетнего ребенка из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п.п. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Санкция статьи предусматривает от восьми до двадцати лет колонии либо пожизненное заключение.
26 июня российский суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под арест на два месяца. По словам мужчины, он состоит на учете у психиатра с диагнозом шизофрения, судимости не имеет, пишет ТАСС. Он женат, воспитывает двух дочерей 2 и 13 лет. У него есть регистрация в России на территории Химок. Имеет среднее образование, работает монтажником кабельных сетей.