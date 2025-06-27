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Мораторий на проверки бизнеса: что пообещал Зеленский

  • 27.06.2025, 19:25
Мораторий на проверки бизнеса: что пообещал Зеленский

Правительство Украины будет расширять государственные программы поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести длительный мораторий на проверки бизнеса.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на слова президента Украины, которые он сказал во время «Форума власти и бизнеса: от диалога и партнерства».

«Я уже поручил подготовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, так чтобы обезопасить бизнес от любого давления, недобросовестных людей на разных должностях», - сказал глава украинского государства.

Он добавил, что государство понимает, что именно экономический рост должен наполнять бюджет, а «не просто давление и не просто выжимание средств из экономики».

Зеленский заявил, что правительство будет расширять государственные программы поддержки украинского бизнеса и производства.

Комментируя заявление президента Украины, глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник сказал, что в дополнение к мораторию необходимо провести аудит уголовных производств, которые открыты против бизнеса, внести необходимые изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

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