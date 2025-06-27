Мерц: От телефонных разговоров с Путиным лучше воздержаться 27.06.2025, 19:33

Канцлер ФРГ выразил мнение, что Трамп демонстрирует «растущий скепсис» в отношении России.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в опубликованном в пятницу, 27 июня, интервью газете Züddeutsche Zeitung дал понять, что пока не собирается разговаривать по телефону с правителем России Путиным, отмечает «Немецкая волна».

- На визит премьер-министра Венгрии (Виктора Орбана. - Ред.) в Москву РФ отреагировала мощной бомбардировкой Киева, в том числе больницы. За последним созвоном (Путина. - Ред.) с моим предшественником (Олафом Шольцем. - Ред.) последовал удар по детской больнице. Если таковы последствия телефонных переговоров (с президентом России. - Ред.), то я бы подольше от них воздерживался, - сказал глава германского правительства.

В принципе, это правильно - искать любые пути для достижения мира, однако в отношении РФ нельзя делать ту ошибку, что была совершена перед началом Второй мировой войны по отношению к «третьему рейху», считает канцлер ФРГ. Он рассказал, что читает книгу о британском премьере Невилле Чемберлене и его политике умиротворения Адольфа Гитлера, которая потерпела крах.

19 июня Путин заявил, что готов к контакту с европейскими политиками. В частности, Мерц, по словам президента РФ, «может ему позвонить».

Мерц: Трамп относится к России все более критично

Канцлер ФРГ также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп демонстрирует «растущий скепсис» в отношении РФ и относится к ней «более критично». «В Европе существует широкий консенсус по отношению к этой войне (России против Украины. - Ред.). Я думаю, президент Трамп приближается к этой оценке», - заявил Мерц.

Кроме того он добавил, что, хотя потенциальные новые американские санкции против РФ нанесут ущерб также и экономике США, в Сенате, тем не менее, продолжается их интенсивное обсуждение, и «последнее слово будет за президентом». «Я делаю все возможное, чтобы гарантировать, что Европейский Союз и Соединенные Штаты введут более жесткие санкции параллельно», - подчеркнул Мерц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com