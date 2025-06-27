закрыть
27 июня 2025, пятница, 20:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мерц: От телефонных разговоров с Путиным лучше воздержаться

  • 27.06.2025, 19:33
Мерц: От телефонных разговоров с Путиным лучше воздержаться

Канцлер ФРГ выразил мнение, что Трамп демонстрирует «растущий скепсис» в отношении России.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в опубликованном в пятницу, 27 июня, интервью газете Züddeutsche Zeitung дал понять, что пока не собирается разговаривать по телефону с правителем России Путиным, отмечает «Немецкая волна».

- На визит премьер-министра Венгрии (Виктора Орбана. - Ред.) в Москву РФ отреагировала мощной бомбардировкой Киева, в том числе больницы. За последним созвоном (Путина. - Ред.) с моим предшественником (Олафом Шольцем. - Ред.) последовал удар по детской больнице. Если таковы последствия телефонных переговоров (с президентом России. - Ред.), то я бы подольше от них воздерживался, - сказал глава германского правительства.

В принципе, это правильно - искать любые пути для достижения мира, однако в отношении РФ нельзя делать ту ошибку, что была совершена перед началом Второй мировой войны по отношению к «третьему рейху», считает канцлер ФРГ. Он рассказал, что читает книгу о британском премьере Невилле Чемберлене и его политике умиротворения Адольфа Гитлера, которая потерпела крах.

19 июня Путин заявил, что готов к контакту с европейскими политиками. В частности, Мерц, по словам президента РФ, «может ему позвонить».

Мерц: Трамп относится к России все более критично

Канцлер ФРГ также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп демонстрирует «растущий скепсис» в отношении РФ и относится к ней «более критично». «В Европе существует широкий консенсус по отношению к этой войне (России против Украины. - Ред.). Я думаю, президент Трамп приближается к этой оценке», - заявил Мерц.

Кроме того он добавил, что, хотя потенциальные новые американские санкции против РФ нанесут ущерб также и экономике США, в Сенате, тем не менее, продолжается их интенсивное обсуждение, и «последнее слово будет за президентом». «Я делаю все возможное, чтобы гарантировать, что Европейский Союз и Соединенные Штаты введут более жесткие санкции параллельно», - подчеркнул Мерц.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров