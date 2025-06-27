«Молодечно» одержало первую победу в высшей лиге 1 27.06.2025, 19:35

Понадобилось 14 футбольных матчей.

В пятницу, 27 июня, в стартовом матче 14-го тура Betera-высшей лиги «Молодечно» встречалось со «Сморгонью», сообщает betnews.by .

Молодечно — Сморгонь — 2:1 (Дуксо, 30, Будько, 79; Думбия, 66).

Поединок проходил в Молодечно на стадионе «Городской».

У хозяева голами отметились экс-игрок «Сморгони» Матвей Дуксо и Максим Будько. У соперников точен был Секу Думбия.

Для «Молодечно» это первая победа после возвращения в элитный дивизион.

Команда с 4 баллами замыкает турнирную таблицу. «Сморгонь» с 5 очками — предпоследняя.

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