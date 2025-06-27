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В Германии планируют поднять минимальную зарплату на второе место в ЕС

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  • 27.06.2025, 19:43
В Германии планируют поднять минимальную зарплату на второе место в ЕС

Это означает, что немецкие работники будут зарабатывать в среднем около 2500 евро.

Назначенная немецким правительством комиссия объявила о планах увеличить минимальную зарплату до 14,6 евро в час – одного из самых высоких показателей в Европейском Союзе, сообщает «Немецкая волна».

Правительственная комиссия объявила, что Германия в течение следующих двух лет дважды повысит минимальную заработную плату.

Сначала она будет повышена с 12,82 евро в час до 13,90 евро в начале 2026 года, затем – через год – она снова вырастет на 0,70 евро.

Это означает, что немецкие работники будут зарабатывать в среднем около 2500 евро, что сделает минимальную заработную плату в Германии второй по величине в Европейском Союзе после Люксембурга (2638 евро).

Кроме Германии, еще три страны ЕС также имеют национальную минимальную заработную плату, превышающую 2000 евро в месяц: Бельгия, Нидерланды и Ирландия.

Немецкая комиссия по минимальной заработной плате состоит из ведущих представителей профсоюзов и работодателей. Каждые два года она голосует за корректировку заработной платы с учетом роста доходов.

Предложение комиссии должно быть реализовано Министерством труда Германии.

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