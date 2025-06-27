Спецдокладчик ООН по Беларуси: Нужно продолжать давление на режим Лукашенко 27.06.2025, 19:53

Нилс Муйжниекс представил свой первый доклад о ситуации с правами человека в Беларуси.

Поддержать людей в Беларуси можно, поддерживая СМИ в изгнании, потому что белорусам нужна информация о происходящем в их стране и в мире.

Необходимо продолжать давление на режим в Беларуси, чтобы повысить для него стоимость продолжения репрессий.

Об этом заявил в заключительном слове после презентации своего первого доклада специальный докладчик ООН по правам человека в Беларуси Нилс Муйжниекс.

Событие прошло 26 июня на 59-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Муйжниекс подчеркнул необходимость «держать ситуацию с правами человека в Беларуси на повестке дня в ООН и других региональных организациях, таких как ОБСЕ, ЕС, Совет Европы и других».

Делегация лукашенковских властей на обсуждении доклада отсутствовала.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com