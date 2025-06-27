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Спецдокладчик ООН по Беларуси: Нужно продолжать давление на режим Лукашенко

  • 27.06.2025, 19:53
Спецдокладчик ООН по Беларуси: Нужно продолжать давление на режим Лукашенко

Нилс Муйжниекс представил свой первый доклад о ситуации с правами человека в Беларуси.

Поддержать людей в Беларуси можно, поддерживая СМИ в изгнании, потому что белорусам нужна информация о происходящем в их стране и в мире.

Необходимо продолжать давление на режим в Беларуси, чтобы повысить для него стоимость продолжения репрессий.

Об этом заявил в заключительном слове после презентации своего первого доклада специальный докладчик ООН по правам человека в Беларуси Нилс Муйжниекс.

Событие прошло 26 июня на 59-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Муйжниекс подчеркнул необходимость «держать ситуацию с правами человека в Беларуси на повестке дня в ООН и других региональных организациях, таких как ОБСЕ, ЕС, Совет Европы и других».

Делегация лукашенковских властей на обсуждении доклада отсутствовала.

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