Спецдокладчик ООН по Беларуси: Нужно продолжать давление на режим Лукашенко
- 27.06.2025, 19:53
Нилс Муйжниекс представил свой первый доклад о ситуации с правами человека в Беларуси.
Поддержать людей в Беларуси можно, поддерживая СМИ в изгнании, потому что белорусам нужна информация о происходящем в их стране и в мире.
Необходимо продолжать давление на режим в Беларуси, чтобы повысить для него стоимость продолжения репрессий.
Об этом заявил в заключительном слове после презентации своего первого доклада специальный докладчик ООН по правам человека в Беларуси Нилс Муйжниекс.
Событие прошло 26 июня на 59-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
Муйжниекс подчеркнул необходимость «держать ситуацию с правами человека в Беларуси на повестке дня в ООН и других региональных организациях, таких как ОБСЕ, ЕС, Совет Европы и других».
Делегация лукашенковских властей на обсуждении доклада отсутствовала.