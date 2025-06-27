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«Трамп передал привет моему мужу»

  • 27.06.2025, 19:59
«Трамп передал привет моему мужу»

Рассказ журналистки украинской службы BBC, задавшей вопрос президенту США на саммите НАТО в Гааге.

Во время саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп ответил на вопрос корреспондентки украинской службы ВВС Мирославы Пецы о поставках систем ПВО Patriot Украине.

Перед тем, как ответить по сути, глава Белого дома стал задавать журналистке личные вопросы и выразил поддержку ей и ее мужу, который находится на фронте и сражается в рядах ВСУ.

Мирослава Пеца рассказала на сайте украинской службы ВВС о пресс-конференции и о том, как ей удалось задать вопрос Трампу:

- Никогда в жизни я не ожидала, что Дональд Трамп будет передавать привет моему мужу.

Но это произошло на саммите НАТО в Гааге.

Смешно, но перед пресс-конференцией Трампа я была по-настоящему расстроена, потому что не смогла аккредитоваться на встречу американского президента, которую он должен был провести с Владимиром Зеленским.

Тогда я не знала, что аккредитованная пресса не получит возможности снять встречу на видео или вообще увидеть лидеров стран.

Поэтому я поспешила к месту, где Дональд Трамп должен был дать пресс-конференцию позже в тот же день. Там его ждали сотни журналистов со всего мира. У меня в голове уже был готовый вопрос, на самом деле, два вопроса.

Но я знала, что у меня есть очень мало шансов их задать.

Не то что бы это невозможно.

Еще в феврале, во время встречи Трампа с президентом Зеленским в Овальном кабинете, я задала главе Белого дома два вопроса: о его готовности продолжать поставки оружия Украине, если не будет быстрого мира (ответ был «да»), и что могут сделать США, если Путин нарушит режим прекращения огня. На это Трамп ответил: «А что, если что-то произойдет, что, если вам сейчас на голову упадет бомба?»

Поэтому для начала я сняла черный пиджак, чтобы Дональд Трамп мог меня увидеть в море темных костюмов, заполнявших зал. Затем я подошла ближе к сцене. После этого я подняла руку, надеясь, что он меня заметит. И в какой-то момент он это сделал.

Я задала свой вопрос о системах ПВО Patriot и о том, готовы ли США продать их Украине в то время, когда Россия усилила бомбардировки украинских городов.

Противовоздушная оборона является приоритетом номер один для Украины, особенно сейчас, когда за считанные дни российские войска убили десятки мирных жителей в Киеве, Днепре и Одессе.

Как проходил разговор Мирославы Пецы с Дональдом Трампом

Мирослава Пеца: Украинская служба Би-би-си.

Дональд Трамп: Откуда вы?

— Я из Украины.

— О…

— Мой вопрос: готовы ли США продать Украине зенитно-ракетные системы Patriot? Мы знаем, что Россия сейчас очень сильно бьет по Украине.

— Вы сейчас живете в Украине?

— Мой муж там.

— Да, я вижу, что для вас это очень…

— А я с детьми, я в Варшаве, потому что он так хочет.

— Ваш муж сейчас солдат?

— Да.

— Он сейчас — там?

— Да.

— Ого. Это тяжело, правда? Это сложно. А вы живете здесь?

— Нет, в Варшаве.

— И вы репортер?

— Да.

— Ну ладно. Так что позвольте мне сказать вам — да, они [Украина — Би-би-си] действительно хотят иметь противоракетные… ракеты, как они их называют, «Пэтриоты». И мы посмотрим, сможем ли мы сделать некоторые из них доступными, понимаете? Их очень трудно получить. Нам они тоже нужны. Мы поставляем их Израилю. И они очень эффективны, на 100% эффективны, трудно поверить, насколько эффективны. И, как вы, наверное, знаете, они хотят этого больше, чем что-либо другое. Это очень хороший вопрос. Я вам желаю удачи. Вижу, что для вас все это очень нелегко. Передайте привет своему мужу, ладно?

Я не была готова откровенничать о своих личных проблемах с самым влиятельным человеком в мире, это никогда не входило в мои планы.

Но во время нашего разговора президент Трамп был очень вдумчивым и приятным. Было видно, что он тронут.

И он продолжил задавать вопросы обо мне и моей семье, будто впервые увидел обычную украинку, на жизнь которой повлияла война, и имел возможность откровенно поговорить.

Когда в конце Дональд Трамп попросил меня передать привет моему мужу, который защищает Украину со второго дня полномасштабного вторжения, я была ошеломлена.

Казалось, что он осознал личную цену, которую моя семья платит в этой войне, и хотел меня успокоить.

И я знаю, что этот разговор много значил не только для меня, но и для всего украинского народа.

Многие в Украине надеются, что он что-то значил и для Дональда Трампа.

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