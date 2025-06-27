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Украина «разнесла» стратегическую авиацию РФ на авиабазе Мариновка

  • 27.06.2025, 20:21
Украина «разнесла» стратегическую авиацию РФ на авиабазе Мариновка

Поражены четыре самолета Су-34.

Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ уничтожили два российских самолета СУ-34 на аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области, еще два повредили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и Генштаб ВСУ.

ССО ВСУ и Служба безопасности Украины провели совместную спецоперацию, в результате которой уничтожили на аэродроме «Мариновка» два российских истребителя - бомбардировщика СУ-34 и еще два повредили.

Эти многофункциональные истребители враг активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в том числе для сбросов КАБов.

По данным СБУ, по российским истребителям отработали с помощью дальнобойных дронов. В результате атаки также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта.

Стоит заметить, что именно там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы.

Что рассказал Генштаб

По данным Генштаба, в ночь на 27 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому «Мариновка», что в Волгоградской области РФ.

ВСУ ударили по российскому аэродрому: два Су-34 уничтожены, еще два повреждены

По предварительной информации, поражены четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационная часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.

- В воздушно-космических силах РФ их классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики. Они используются, в частности, для сброса управляемых авиабомб, в том числе с модулями планирования и коррекции (МПК), - пишет Генштаб.

Что говорят Силы Специальных Операций

Военные рассказали, что уничтожили звено фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 на аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области РФ.

- По предварительной информации, уничтожено четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационную часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов, - рассказали военные.

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