Украина «разнесла» стратегическую авиацию РФ на авиабазе Мариновка 27.06.2025, 20:21

Поражены четыре самолета Су-34.

Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ уничтожили два российских самолета СУ-34 на аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области, еще два повредили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и Генштаб ВСУ.

ССО ВСУ и Служба безопасности Украины провели совместную спецоперацию, в результате которой уничтожили на аэродроме «Мариновка» два российских истребителя - бомбардировщика СУ-34 и еще два повредили.

Эти многофункциональные истребители враг активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в том числе для сбросов КАБов.

По данным СБУ, по российским истребителям отработали с помощью дальнобойных дронов. В результате атаки также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта.

Стоит заметить, что именно там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы.

Что рассказал Генштаб

По данным Генштаба, в ночь на 27 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому «Мариновка», что в Волгоградской области РФ.

ВСУ ударили по российскому аэродрому: два Су-34 уничтожены, еще два повреждены

По предварительной информации, поражены четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационная часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.

- В воздушно-космических силах РФ их классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики. Они используются, в частности, для сброса управляемых авиабомб, в том числе с модулями планирования и коррекции (МПК), - пишет Генштаб.

Что говорят Силы Специальных Операций

Военные рассказали, что уничтожили звено фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 на аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области РФ.

- По предварительной информации, уничтожено четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационную часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов, - рассказали военные.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com