закрыть
27 июня 2025, пятница, 20:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Мастер отказалась принять мою 15-летнюю дочь»

  • 27.06.2025, 20:25
«Мастер отказалась принять мою 15-летнюю дочь»

В Сети вспыхнул конфликт между мастером маникюра и недовольным родителем.

На днях пользовательница TikTok Тамара рассказала, что мастер по маникюру отказалась принять ее 15-летнюю дочь. Девушке нужно было сделать коррекцию гель-лака, то есть снять предыдущее покрытие и нанести новое. Увидев юную клиентку, специалистка сообщила, что работает только с людьми 18+. Тамару это возмутило. Она уверена, что с ними поступили неправильно. Разбиралось «Зеркало».

Что произошло

Семья Тамары живет в деревне. В комментариях она уточнила, что мастер, к которому она обратилась, работает в Копыле. Ее контакт подсказала знакомая. Договаривались через Viber. В сообщении женщина спросила, есть ли у специалистки «окошко», уточнила адрес и цену услуги. Кому необходима процедура, они не оговаривали.

— Она записала, но не уточнила [о клиенте] никакой информации. После того, когда мы приехали по времени, она [спросила], сколько дочери лет. Говорю, 16 (в видео мама уточнила, что на самом деле девушке 15. — Прим. ред.). Она: «В профиле [в соцсетях] у меня указано 18+». Я ее профиль в глаза не видела, — не скрывает эмоций Тамара. — Когда отъехали, меня всю колбасило.

После этого женщина отправила мастеру сообщение. В нем было сказано: «Я вам вчера писала СМС в Viber. Уточнила, кто дал номер. Нужно было спросить, для кого запись. А не „в профиле у меня написано“. Нет слов».

Специалист с ее аргументами не согласилась. В ответном сообщении она подчеркнула, что это мама должна была уточнить, «обслуживает ли мастер детей». Она, например, всегда так делает, если регистрирует куда-то ребенка. А также сообщила, что ей сказали, «маникюр нужен для взрослой совершеннолетней сестры».

— Ребенку не 13 лет, чтобы мне уточнять. Она пришла к мастеру по маникюру, а не в незаконное место, куда вход 18+, — в переписке парировала Тамара. — Я как мать, если записываю дочь, значит, я за гель-лак. Как бы мне ваше разрешение не нужно.

На этом общение закончилось. По словам клиентки, специалистка ее заблокировала. Позже в комментариях она рассудила, что сложившаяся ситуация — упущение обеих. Одна не спросила, вторая не уточнила. При этом женщина уверена, мастер поступила некорректно.

— Мое мнение о мастере самое ужасное <…>, — говорит Тамара. — Она как минимум должна была уточнить: «Может, вам просто снять покрытие?» А ваш мастер, который берется за такую работу, [позже все] сделает. Окей, да. Это совсем другой разговор. Но б***ь!

В комментариях под видео Тамары мнения пользователей разошлись. Часть участников беседы поддержали маму несовершеннолетней клиентки. Вот некоторые из их аргументов:

«Я как мастер по маникюру скажу так: если мама согласна, чтобы дочери сделали маникюр с покрытием, то вопросов вообще не должно возникнуть. Тем более не дочь записывалась, а сама мама».

«Я в прошлом году делала тату. Со мной был 13-летний сын, и я просто поинтересовалась у мастера, можно ли сделать [татуировку] ему. Она ответила: „Конечно, если вы не против. Ко мне даже с десятилеткой приходили“. И это тату, которое на всю жизнь, а не гель-лак».

«С 12 лет делаем, исправили рост ногтей».

У других участников беседы иной взгляд на ситуацию.

«Не будет мастер уточнять при каждой записи, сколько лет. Как вы себе это представляете? Если бы у меня при записи спросили, сколько мне лет, я бы не пришла».

«Обычно, когда записывают детей на какую-либо процедуру, всегда уточняют, что запись осуществляется для ребенка! Вам просто нужно было изначально это сказать, тогда не было бы недопонимания и обиды на мастера».

«Это выбор мастера, брать клиентов до 18 или не брать! Я парикмахер, и я не подстригаю детей до 10 лет, а также не делаю окрашивание несовершеннолетним без письменного согласия родителей! И это не „бзик“, а на это были веские причины!»

Позже в комментариях Тамара написала, что «в законе не указано, что маникюр с покрытием с 18 лет», а если бы такой момент был бы где-то прописан, она бы «обязательно уточнила».

Что говорит закон

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет вправе сами совершать мелкие бытовые сделки. Это указано в ст. 25 Гражданского кодекса, объяснял юрист, руководитель популярного интернет-сообщества «Защита прав потребителей в Республике Беларусь» Иван Райкевич.

— Правда, что конкретно относится к данной категории, в законодательстве не прописано. Но на практике под мелкими бытовыми понимаются сделки, которые соответствуют возрасту несовершеннолетнего и направлены на удовлетворение обычных потребностей, — рассказывал юрист. — Так, маникюр можно отнести к мелкой бытовой сделке, поход в парикмахерскую — тоже, а вот пирсинг уже вряд ли <…>.

А что со здоровьем? Не навредит ли ногтям использование гель-лака в таком юном возрасте?

Мастер по маникюру Любовь Иванова объясняла: начинать использовать гель-лак лучше не раньше 14 лет, а состав для наращивания — после того, как исполнится 16.

— Материал для наращивания слишком тяжелый для несформировавшейся ногтевой пластины, — вводила она в курс дела. — Кроме того, подростки вместо положенных трех недель нередко не снимают ногти по два месяца — и пластина, не выдержав нагрузки, переламывается у основания. Именно поэтому добросовестные мастера отказывают в процедуре совсем юным модницам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров