«Мастер отказалась принять мою 15-летнюю дочь» 27.06.2025, 20:25

В Сети вспыхнул конфликт между мастером маникюра и недовольным родителем.

На днях пользовательница TikTok Тамара рассказала, что мастер по маникюру отказалась принять ее 15-летнюю дочь. Девушке нужно было сделать коррекцию гель-лака, то есть снять предыдущее покрытие и нанести новое. Увидев юную клиентку, специалистка сообщила, что работает только с людьми 18+. Тамару это возмутило. Она уверена, что с ними поступили неправильно. Разбиралось «Зеркало».

Что произошло

Семья Тамары живет в деревне. В комментариях она уточнила, что мастер, к которому она обратилась, работает в Копыле. Ее контакт подсказала знакомая. Договаривались через Viber. В сообщении женщина спросила, есть ли у специалистки «окошко», уточнила адрес и цену услуги. Кому необходима процедура, они не оговаривали.

— Она записала, но не уточнила [о клиенте] никакой информации. После того, когда мы приехали по времени, она [спросила], сколько дочери лет. Говорю, 16 (в видео мама уточнила, что на самом деле девушке 15. — Прим. ред.). Она: «В профиле [в соцсетях] у меня указано 18+». Я ее профиль в глаза не видела, — не скрывает эмоций Тамара. — Когда отъехали, меня всю колбасило.

После этого женщина отправила мастеру сообщение. В нем было сказано: «Я вам вчера писала СМС в Viber. Уточнила, кто дал номер. Нужно было спросить, для кого запись. А не „в профиле у меня написано“. Нет слов».

Специалист с ее аргументами не согласилась. В ответном сообщении она подчеркнула, что это мама должна была уточнить, «обслуживает ли мастер детей». Она, например, всегда так делает, если регистрирует куда-то ребенка. А также сообщила, что ей сказали, «маникюр нужен для взрослой совершеннолетней сестры».

— Ребенку не 13 лет, чтобы мне уточнять. Она пришла к мастеру по маникюру, а не в незаконное место, куда вход 18+, — в переписке парировала Тамара. — Я как мать, если записываю дочь, значит, я за гель-лак. Как бы мне ваше разрешение не нужно.

На этом общение закончилось. По словам клиентки, специалистка ее заблокировала. Позже в комментариях она рассудила, что сложившаяся ситуация — упущение обеих. Одна не спросила, вторая не уточнила. При этом женщина уверена, мастер поступила некорректно.

— Мое мнение о мастере самое ужасное <…>, — говорит Тамара. — Она как минимум должна была уточнить: «Может, вам просто снять покрытие?» А ваш мастер, который берется за такую работу, [позже все] сделает. Окей, да. Это совсем другой разговор. Но б***ь!

В комментариях под видео Тамары мнения пользователей разошлись. Часть участников беседы поддержали маму несовершеннолетней клиентки. Вот некоторые из их аргументов:

«Я как мастер по маникюру скажу так: если мама согласна, чтобы дочери сделали маникюр с покрытием, то вопросов вообще не должно возникнуть. Тем более не дочь записывалась, а сама мама».

«Я в прошлом году делала тату. Со мной был 13-летний сын, и я просто поинтересовалась у мастера, можно ли сделать [татуировку] ему. Она ответила: „Конечно, если вы не против. Ко мне даже с десятилеткой приходили“. И это тату, которое на всю жизнь, а не гель-лак».

«С 12 лет делаем, исправили рост ногтей».

У других участников беседы иной взгляд на ситуацию.

«Не будет мастер уточнять при каждой записи, сколько лет. Как вы себе это представляете? Если бы у меня при записи спросили, сколько мне лет, я бы не пришла».

«Обычно, когда записывают детей на какую-либо процедуру, всегда уточняют, что запись осуществляется для ребенка! Вам просто нужно было изначально это сказать, тогда не было бы недопонимания и обиды на мастера».

«Это выбор мастера, брать клиентов до 18 или не брать! Я парикмахер, и я не подстригаю детей до 10 лет, а также не делаю окрашивание несовершеннолетним без письменного согласия родителей! И это не „бзик“, а на это были веские причины!»

Позже в комментариях Тамара написала, что «в законе не указано, что маникюр с покрытием с 18 лет», а если бы такой момент был бы где-то прописан, она бы «обязательно уточнила».

Что говорит закон

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет вправе сами совершать мелкие бытовые сделки. Это указано в ст. 25 Гражданского кодекса, объяснял юрист, руководитель популярного интернет-сообщества «Защита прав потребителей в Республике Беларусь» Иван Райкевич.

— Правда, что конкретно относится к данной категории, в законодательстве не прописано. Но на практике под мелкими бытовыми понимаются сделки, которые соответствуют возрасту несовершеннолетнего и направлены на удовлетворение обычных потребностей, — рассказывал юрист. — Так, маникюр можно отнести к мелкой бытовой сделке, поход в парикмахерскую — тоже, а вот пирсинг уже вряд ли <…>.

А что со здоровьем? Не навредит ли ногтям использование гель-лака в таком юном возрасте?

Мастер по маникюру Любовь Иванова объясняла: начинать использовать гель-лак лучше не раньше 14 лет, а состав для наращивания — после того, как исполнится 16.

— Материал для наращивания слишком тяжелый для несформировавшейся ногтевой пластины, — вводила она в курс дела. — Кроме того, подростки вместо положенных трех недель нередко не снимают ногти по два месяца — и пластина, не выдержав нагрузки, переламывается у основания. Именно поэтому добросовестные мастера отказывают в процедуре совсем юным модницам.

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