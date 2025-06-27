Нефтяной удар по Кремлю: ОПЕК+ готовится к новому скачку добычи 27.06.2025, 20:31

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Это может привести к дальнейшему падению цен.

ОПЕК+ может снова увеличить добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки уже в августе. Серия «сверхнормативных» прибавок будет продолжена, несмотря на слабый спрос и нестабильность на рынке.

Об этом сообщает Bloomberg (перевод — dialog.ua), ссылаясь на данные источников.

На заседании 6 июля страны альянса обсудят вопрос увеличения добычи, и большинство ключевых участников готовы поддержать его.

Саудовская Аравия, главный инициатор этой политики, стремится вернуть себе долю рынка. Несмотря на риски, Эр-Рияд настаивает на такой агрессивной тактике.

Однако столь активный рост добычи вызывает беспокойство в Кремле. Для России, чей бюджет в значительной степени зависит от экспортной выручки от продажи нефти, снижение мировых цен на сырье — серьезный удар. Учитывая западные санкции, ограничения на экспорт технологий и замороженные активы, именно доходы от нефти и газа остаются главным источником валюты для Москвы.

Аналитики подчеркивают: дешевая нефть лишает Россию критически важной финансовой подушки. Каждый доллар, на который снижается цена барреля, означает для бюджета РФ миллиарды рублей недополученной выручки. В условиях продолжающейся войны против Украины и огромных военных расходов такой удар по доходной части бюджета становится особенно болезненным.

Между тем, Москва все же начала менять риторику. Если ранее Россия настаивала на осторожности, то сейчас Кремль демонстрирует готовность идти в фарватере общего курса. Диктатор РФ Путин заявил, что все увеличения добычи проходят в рамках ранее достигнутых договоренностей и «призваны покрыть растущий летний спрос».

Тем не менее, экономическая реальность такова, что нынешние ценовые колебания играют не в пользу России. На фоне геополитической изоляции, попытки конкурировать с нефтяными гигантами Ближнего Востока — заведомо проигрышная стратегия.

Следующее заседание ОПЕК+ может окончательно подтвердить новый баланс сил на глобальном рынке нефти — баланс, в котором у России все меньше рычагов влияния.

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