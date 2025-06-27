Кто из команд топ-5 европейских лиг забил больше всего в 21-ом веке?
- 27.06.2025, 20:35
Учитывались только матчи внутренних чемпионатов.
Интересный статистический рейтинг представил известный портал Transfermarkt.
Испанская Барселона является лучшим клубом среди всех команд топ-5 европейских лиг по количеству забитых мячей в чемпионате ХХІ века.
Интересным фактом является то, что среди команд АПЛ больше всех в этом веке забил Арсенал.
- 2256 – Барселона (971)
- 2191 – Реал (971)
- 2075 – Бавария (867)
- 1846 – Арсенал (968)
- 1783 – Ливерпуль (968)
- 1768 – Манчестер Юнайтед (969)
- 1748 – ПСЖ (937)
- 1744 – Челси (970)
- 1740 – Манчестер Сити (912)
- 1734 – Интер (954)
В скобках – количество сыгранных матчей.