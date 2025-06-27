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Кто из команд топ-5 европейских лиг забил больше всего в 21-ом веке?

  • 27.06.2025, 20:35
Кто из команд топ-5 европейских лиг забил больше всего в 21-ом веке?

Учитывались только матчи внутренних чемпионатов.

Интересный статистический рейтинг представил известный портал Transfermarkt.

Испанская Барселона является лучшим клубом среди всех команд топ-5 европейских лиг по количеству забитых мячей в чемпионате ХХІ века.

Интересным фактом является то, что среди команд АПЛ больше всех в этом веке забил Арсенал.

- 2256 – Барселона (971)

- 2191 – Реал (971)

- 2075 – Бавария (867)

- 1846 – Арсенал (968)

- 1783 – Ливерпуль (968)

- 1768 – Манчестер Юнайтед (969)

- 1748 – ПСЖ (937)

- 1744 – Челси (970)

- 1740 – Манчестер Сити (912)

- 1734 – Интер (954)

В скобках – количество сыгранных матчей.

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