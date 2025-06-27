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Трамп жестко ответил Ирану

  • 27.06.2025, 20:42
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Трамп жестко ответил Ирану

Президент США пригрозил ударами в будущем.

США готовы нанести авиаудары по Ирану, если окажется, что Тегеран снова может изготовить ядерную бомбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

Во время своего выступления Трамп ответил на вчерашнее заявление аятоллы Ирана Али Хаменеи о том, что они якобы выиграли войну.

- Послушайте, вы человек большой веры, человек, которого очень уважают в вашей стране. Вы должны говорить правду. Вас жестоко избили. И Израиль тоже избили. Обоих избили, - отметил американский лидер.

Он также предупредил Тегеран, что США и в дальнейшем готовы наносить удары по Ирану, если возникнет такая необходимость.

- Я без сомнения снова буду бомбить Иран, если окажется, что Иран имеет уран, обогащенный до уровня, необходимого для изготовления бомбы, - добавил он.

В то же время в своем заявлении на Truth Social Трамп подчеркнул, что заявление Хаменеи о том, что тот выиграл войну с Израилем, является ложью.

- Как человек большой веры, он не должен лгать. Его страна была уничтожена, три его преступные ядерные объекты были уничтожены, и я точно знал, где он скрывался, и не позволил Израилю или вооруженным силам США, которые являются самыми мощными в мире, положить конец его жизни. Я спас его от очень уродливой и позорной смерти, и он не должен говорить: «Спасибо, президент Трамп!», - подчеркнул президент США.

Трамп хотел отменить санкции в отношении Ирана

В то же время он сообщил, что в течение последних нескольких дней работал над возможной отменой санкций и другими вещами, которые дали бы Ирану гораздо лучшие шансы на полное, быстрое восстановление.

- Но нет, вместо этого я получил заявление, полное гнева, ненависти и отвращения, и немедленно прекратил всю работу над отменой санкций и другим. Иран должен вернуться в мировой порядок, иначе ситуация для него только ухудшится. Они всегда такие разъяренные, враждебные и несчастные, и посмотрите, к чему это их привело - к сожженной, разрушенной стране, без будущего, с уничтоженной армией, ужасной экономикой и смертью вокруг них, - подытожил Трамп.

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