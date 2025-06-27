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Для записи на польские визы появились новые требования

  • 27.06.2025, 21:17
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Для записи на польские визы появились новые требования

Процесс регистрации усложнили.

Появились новшества для тех, кто планирует получать польскую визу. При регистрации на сайте визового центра ввели обновленную систему верификации, сообщает TikTok-аккаунт «Наши в Польше». Это подтверждает и эксперт Анастасия Лысоковская. «Зеркало» узнало, что за нововведения и как они отразятся на пользователях.

По словам Анастасии Лысоковской, с 26 июня при регистрации на сайте VFS стало необходимо загружать не только фотографию лица и разворот документа, но и снимок его обложки. Кроме того, система будет фиксировать количество входов в личный кабинет. Если за непродолжительное время человек предпримет подряд пять попыток авторизации, его профиль заблокируют на несколько часов. Это, отмечает визовая экспертка, может стать одной из преград, чтобы поймать «окошко».

— Зачем делать фото обложки, не знаю, ведь снять можно любой. Возможно, при верификации не будут принимать потертую главную страницу. А вот то, что число заходов в личный кабинет стали временно ограничивать, — это для меня очевидный минус. Например, человек не знает, появились ли даты на подачу, и заходит в систему проверить. Либо же запись анонсировали, пользователь зашел, а раздачу задерживают. В каждом из этих случаев мы тратим попытку, не получая результат, — делится мнением Анастасия Лысоковская. — К тому же из-за ошибок в работе сайт может просто «выбрасывать» из кабинета. На моем опыте, часто, чтобы записаться, нужно войти в него не раз и не два.

По мнению эксперта, причина новшеств — борьба с посредниками.

— Однако новые ограничения усложняют процесс регистрации не только для агентов, но и для обычных заявителей, — говорит собеседница. — При этом количество доступных мест на запись больше не становится. Основная нагрузка по-прежнему приходится на Минский консульский округ, где записаться крайне сложно — сроки ожидания уже достигают года.

Лысоковская также отмечает, что в пятницу, 27 июня, когда раздавали места для регистрации в Гродненском консульском округе, слоты разделили по времени.

Сначала шла запись на туристический шенген, потом на рабочие визы, затем — на остальные, например, гостевые.

— Оповещения о появлении дат для записи были и раньше. Но, если тогда сообщали, что начинается регистрация на все категории виз, то сейчас они выбрасывают их постепенно, — отмечает собеседница. — Как это будет работать дальше и распространится ли на другие регионы, неясно. Недавно раздавали места на Минский консульский округ. Там просто было сообщение о «вбросе» в одно время.

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