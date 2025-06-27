Для записи на польские визы появились новые требования 27.06.2025, 21:17

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Процесс регистрации усложнили.

Появились новшества для тех, кто планирует получать польскую визу. При регистрации на сайте визового центра ввели обновленную систему верификации, сообщает TikTok-аккаунт «Наши в Польше». Это подтверждает и эксперт Анастасия Лысоковская. «Зеркало» узнало, что за нововведения и как они отразятся на пользователях.

По словам Анастасии Лысоковской, с 26 июня при регистрации на сайте VFS стало необходимо загружать не только фотографию лица и разворот документа, но и снимок его обложки. Кроме того, система будет фиксировать количество входов в личный кабинет. Если за непродолжительное время человек предпримет подряд пять попыток авторизации, его профиль заблокируют на несколько часов. Это, отмечает визовая экспертка, может стать одной из преград, чтобы поймать «окошко».

— Зачем делать фото обложки, не знаю, ведь снять можно любой. Возможно, при верификации не будут принимать потертую главную страницу. А вот то, что число заходов в личный кабинет стали временно ограничивать, — это для меня очевидный минус. Например, человек не знает, появились ли даты на подачу, и заходит в систему проверить. Либо же запись анонсировали, пользователь зашел, а раздачу задерживают. В каждом из этих случаев мы тратим попытку, не получая результат, — делится мнением Анастасия Лысоковская. — К тому же из-за ошибок в работе сайт может просто «выбрасывать» из кабинета. На моем опыте, часто, чтобы записаться, нужно войти в него не раз и не два.

По мнению эксперта, причина новшеств — борьба с посредниками.

— Однако новые ограничения усложняют процесс регистрации не только для агентов, но и для обычных заявителей, — говорит собеседница. — При этом количество доступных мест на запись больше не становится. Основная нагрузка по-прежнему приходится на Минский консульский округ, где записаться крайне сложно — сроки ожидания уже достигают года.

Лысоковская также отмечает, что в пятницу, 27 июня, когда раздавали места для регистрации в Гродненском консульском округе, слоты разделили по времени.

Сначала шла запись на туристический шенген, потом на рабочие визы, затем — на остальные, например, гостевые.

— Оповещения о появлении дат для записи были и раньше. Но, если тогда сообщали, что начинается регистрация на все категории виз, то сейчас они выбрасывают их постепенно, — отмечает собеседница. — Как это будет работать дальше и распространится ли на другие регионы, неясно. Недавно раздавали места на Минский консульский округ. Там просто было сообщение о «вбросе» в одно время.

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