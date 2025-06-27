США остановили все торговые переговоры с Канадой
- 27.06.2025, 21:20
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Трамп раскрыл причину.
США объявили о немедленном прекращении всех торговых переговоров с Канадой и пригрозили введением новых пошлин.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
- Мы только что получили информацию, что Канада, страна, с которой очень сложно вести торговлю, в частности из-за того, что она в течение многих лет взимала с наших фермеров пошлины в размере до 400% на молочные продукты, только что объявила о введении налога на цифровые услуги для американских технологических компаний, что является прямым и откровенным нападением на нашу страну, - заявил Трамп.
По его мнению, канадцы «копируют Европейский Союз», который поступил так же и сейчас также ведет переговоры с США.
- Учитывая этот возмутительный налог, мы этим приостанавливаем все переговоры о торговле с Канадой, что вступает в силу немедленно. Мы сообщим Канаде о пошлине, которую она будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами Америки в течение следующих семи дней. Спасибо за внимание к этому вопросу!, - подытожил он.