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В общежитии Бреста поселили около 100 мигрантов из Непала

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  • 27.06.2025, 21:39
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В общежитии Бреста поселили около 100 мигрантов из Непала

Они якобы работают на «Санта Бремор».

Четырех трудовых мигрантов из Непала, которые месяц не появлялись на работе, принудительно вышлют из Беларуси за нарушение правил пребывания в стране, сообщили в МВД.

Решение о высылке иностранцев было оглашено на встрече инспектора по гражданству и миграции ОГиМ Ленинского РОВД Бреста Анастасии Водчиц с трудящимися ООО «Санта Бремор». На мероприятие были приглашены около 100 граждан Непала, «приехавших в нашу страну жить и работать», а также сотрудники отдела кадров брестского предприятия.

«В их присутствии проведена процедура высылки (в принудительном порядке) четверых их (непальцев. — Прим. ред.) соотечественников», — сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что иностранцев выслали из страны за то, что они не выходили на работу в течение месяца без уважительной причины.

Также инспектор ОГиМ рассказала собравшимся о других случаях высылки их коллег, произошедших в компании.

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