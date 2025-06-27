В общежитии Бреста поселили около 100 мигрантов из Непала 1 27.06.2025, 21:39

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Они якобы работают на «Санта Бремор».

Четырех трудовых мигрантов из Непала, которые месяц не появлялись на работе, принудительно вышлют из Беларуси за нарушение правил пребывания в стране, сообщили в МВД.

Решение о высылке иностранцев было оглашено на встрече инспектора по гражданству и миграции ОГиМ Ленинского РОВД Бреста Анастасии Водчиц с трудящимися ООО «Санта Бремор». На мероприятие были приглашены около 100 граждан Непала, «приехавших в нашу страну жить и работать», а также сотрудники отдела кадров брестского предприятия.

«В их присутствии проведена процедура высылки (в принудительном порядке) четверых их (непальцев. — Прим. ред.) соотечественников», — сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что иностранцев выслали из страны за то, что они не выходили на работу в течение месяца без уважительной причины.

Также инспектор ОГиМ рассказала собравшимся о других случаях высылки их коллег, произошедших в компании.

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