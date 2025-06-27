Путин устроил истерику из-за «попыток Запада похоронить его экономику» 5 27.06.2025, 21:41

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Хозяина Кремля обидели негативные прогнозы.

Российский диктатор Путин обиделся на негативные западные прогнозы о будущем экономики РФ. Заявление Путина приводит «РИА-Новости».

«Вот что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», - заявил глава Кремля в ответ на вопрос о прогнозах смерти российской экономики.

Он добавил, что в России рост экономики в 2024 году якобы составил 4,3%, а в 2023 году - 4,1%.

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