закрыть
27 июня 2025, пятница, 22:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин устроил истерику из-за «попыток Запада похоронить его экономику»

5
  • 27.06.2025, 21:41
  • 2,526
Путин устроил истерику из-за «попыток Запада похоронить его экономику»

Хозяина Кремля обидели негативные прогнозы.

Российский диктатор Путин обиделся на негативные западные прогнозы о будущем экономики РФ. Заявление Путина приводит «РИА-Новости».

«Вот что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», - заявил глава Кремля в ответ на вопрос о прогнозах смерти российской экономики.

Он добавил, что в России рост экономики в 2024 году якобы составил 4,3%, а в 2023 году - 4,1%.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров