Зеленский сделал заявление после технологической Ставки 27.06.2025, 22:06

В ходе Ставки обсуждалось производство дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел технологическую Ставку. В ее ходе обсуждалось производство дронов, в том числе для защиты городов от атак россиян.

Как сказал Зеленский в вечернем обращении, в ходе Ставки были детальные доклады о дронах. В частности, речь о финансах, производствах, необходимых регуляторных упрощениях.

- Ключевая цель - производить максимум и именно таких типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов, а также с учетом развития технологий врага, - отметил президент украины.

Он добавил, что на Ставке также были доклады военного командования, Министерства обороны Украины, Минстратегпрома, и разведки. В частности, разведка рассказала о технологических планах РФ.

- Масштабируем украинский потенциал, в том числе по перехватчикам. Дал несколько специальных поручений - пока без деталей. Но результат должен быть очевидным - увеличение производства в Украине и для Украины, - рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что главное, чтобы масштаб украинского производства и скорость развития дронов были адекватными в контексте условий войны.

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