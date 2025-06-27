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Министр обороны Германии разнес Путина на партийной конференции

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  • 27.06.2025, 22:24
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Министр обороны Германии разнес Путина на партийной конференции
Фото: Getty Images

Писториус отстаивает курс правительства на укрепление солидарности с Украиной.

Немецкий министр обороны Борис Писториус жестко раскритиковал хозяина Кремля Путина за его нежелание прекратить агрессию против Украины.

Об этом шла речь в выступлении Писториуса на съезде его родной Социал-демократической партии Германии в Берлине в пятницу, передает «Европейская правда» со ссылкой на DPA.

В своем выступлении глава немецкого Минобороны отстаивал курс федерального правительства на укрепление оборонного потенциала и солидарности с Украиной, несмотря на предостережения в своей партии.

«Этот империалист в Кремле (Путин. – Ред.) не хочет переговоров, он не хочет мира», – заявил Писториус, добавив, что для мира нужна «постоянная готовность обеих сторон».

Попутно он напомнил о захватнических действиях Путина против Грузии, аннексии Крыма и, в конечном итоге, полномасштабном вторжении в Украину с «максимально жестокой» войной.

Отдельно министр обороны Германии подчеркнул, что Россия полностью перешла на военную экономику, и «российская армия в следующем году будет в два раза больше, чем до начала войны в Украине».

По мнению Писториуса, именно поэтому для Германии и НАТО важно инвестировать в оборону, поскольку Путин понимает только язык силы.

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