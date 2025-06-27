Трамп: В ближайшее время разошлем странам письма по поводу тарифов

Трамп: В ближайшее время разошлем странам письма по поводу тарифов3
- 27.06.2025, 22:36
Некоторые будут удивлены, подчеркнул президент США.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация скоро разошлет странам информацию о том, сколько им нужно будет платить в рамках новых тарифов.
Об этом он сказал во время пресс-конференции с журналистами, пишет «Европейская правда».
Отвечая на вопрос о будущих тарифах, Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время разошлет письма иностранным правительствам с уведомлением о размере пошлин, которые им придется уплатить.
По его словам, это произойдет в течение следующей недели или немного позже.
- Некоторые будут разочарованы, потому что им придется платить пошлины, – отметил он, не предоставив дополнительных деталей о тарифной политике или перечне стран, которых она коснется.