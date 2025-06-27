Трамп: В ближайшее время разошлем странам письма по поводу тарифов 3 27.06.2025, 22:36

Некоторые будут удивлены, подчеркнул президент США.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация скоро разошлет странам информацию о том, сколько им нужно будет платить в рамках новых тарифов.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с журналистами, пишет «Европейская правда».

Отвечая на вопрос о будущих тарифах, Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время разошлет письма иностранным правительствам с уведомлением о размере пошлин, которые им придется уплатить.

По его словам, это произойдет в течение следующей недели или немного позже.

- Некоторые будут разочарованы, потому что им придется платить пошлины, – отметил он, не предоставив дополнительных деталей о тарифной политике или перечне стран, которых она коснется.

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