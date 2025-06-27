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Кара-Мурза подал в ЕСПЧ заявление в связи с иском «Украина против РФ»

  • 27.06.2025, 22:49
  • 1,062
Кара-Мурза подал в ЕСПЧ заявление в связи с иском «Украина против РФ»

Кремль нарушает статью 2 Конвенции о правах человека.

Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза подал в пятницу заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о привлечении его в качестве заинтересованного лица в поддержку одной из межгосударственных жалоб Украины против России, передает «Радио Свобода».

В этой жалобе, поданной ещё в 2021 году, до полномасштабного российского вторжения в страну, Украина просит ЕСПЧ признать факт проведения в России системной политики физического устранения лиц, которых Кремль считает угрозой для себя, что нарушает статью 2 Конвенции о правах человека — право на жизнь.

О подаче заявления вместе с адвокатом Вадимом Прохоровым сообщил сам Кара-Мурза, который после обмена заключёнными между Россией и странами запада в августе прошлого года живёт за границей.

В жалобе «Украина против России (IX)» (дело № 10691/21) были приведены 24 примера предполагаемых убийств или покушений на убийства оппонентов российских властей с 2003 по 2020 годы.

Среди названных в жалобе имён - Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Борис Немцов, Зелимхан Хангошвили. Среди тех, на кого, по утверждениям украинских властей, были совершены покушения - Сергей Скрипаль, Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза и ряд украинских политиков и военных.

Кара-Мурза, который утверждает, что его дважды отравили по заказу российских властей, единственный россиянин в списке, кто сейчас жив (Алексей Навальный погиб в колонии в 2024 году).

- Напомню, что Российская Федерация по-прежнему несёт ответственность перед ЕСПЧ за все нарушения Европейской Конвенции, совершённые до 16 сентября 2022 года, - отмечает Кара-Мурза. При этом российские власти отказываются признавать решения ЕСПЧ и выплачивать компенсации.

В апреле 2025 года сообщалось, что ЕСПЧ попросил правительство России представить свои соображения в связи с жалобой. Не сообщалось, отреагировали на это российские власти.

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