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Атака на российский аэродром «Мариновка»: где он расположен?

  • 27.06.2025, 22:58
Атака на российский аэродром «Мариновка»: где он расположен?

Атака вызвала пожар в технической части аэродрома, где проводились обслуживание и ремонты самолетов.

ВСУ совместно с СБУ уничтожили два российских Су-34 на аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области.

«24 Канал» рассказывает, где именно в России расположен аэродром «Мариновка».

На аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области России произошла мощная атака. СБУ и Силы спецопераций уничтожили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два – повредили. Именно эти самолеты оккупанты активно используют для бомбардировок и сброса КАБов по украинским городам.

По данным СБУ, удар по аэродрому был нанесен с помощью дальнобойных дронов. В результате атаки возник пожар в технико-эксплуатационной части аэродрома – именно там оккупанты готовят самолеты к вылету, проводят техобслуживание и ремонты.

Этот удар стал важным ответом на массированные авиаатаки России.

Украинские военные продолжают стойко держать оборону и наносить противнику значительные потери.

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