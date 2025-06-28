В России огласили приговор пластическому хирургу из Беларуси 28.06.2025, 0:30

Ее пациентка чуть не ослепла после рядовой операции.

В Москве огласили приговор пластическому хирургу Екатерине Лонской, которая обвинялась в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в деле жены президента Федерации еврейских общин РФ Инны Бороды.

О решении суда сообщила журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня», отмечает «Зеркало».

Обвинение утверждало, что после блефаропластики в клинике «Клазко» потерпевшая Инна Борода ослепла. Защита говорила, что зрение восстановилось после реабилитации, а моральный вред был компенсирован.

Суд выслушал стороны и признал врача виновной в причинении тяжкого вреда здоровью пациентки по неосторожности. Екатерине Лонской назначили 11 месяцев колонии-поселения. Ей также запретили 2,5 года заниматься профессиональной деятельностью.

Адвокат Лонской Кристина Высоцкая в разговоре с «Осторожно Media» заявила, что будет обжаловать приговор, а также назвала решение суда нарушением всех норм закона и свидетельством, что «правосудие стало пустым звуком».

По словам Высоцкой, в этом деле с точки зрения закона все было ясно с первого заседания. Она заявила, что в суд приходили свидетели, которые рассказывали, что пациентка была довольна результатом операции, а опытные эксперты утверждали, что в судебно-медицинской экспертизе (которая легка в основу обвинения) был нарушен критерий определения тяжести вреда здоровью. Кроме того, как заявляет Высоцкая, около десяти врачей различных специальностей поясняли, что в действиях Лонской не было ошибок и дефектов.

Как пишет телеграм-канал SHOT, к Екатерине Лонской может быть подан и еще один гражданский иск от другой бывшей пациентки, которая утверждает, что после операции у нее «до сих пор не видит один глаз». Женщина намерена добиться компенсации в 44 млн российских рублей (560 тысяч долларов), пишет со ссылкой на ее адвоката SHOT.

Екатерина Лонская родилась и выросла в Минске. Она окончила филологический факультет БГУ, а позже пошла в медицину. Окончила Белoрусский государственный медицинский университет, но продолжила обучение в России. Там и осталась, сделав себе имя как пластический хирург. Лонская защитила кандидатскую диссертацию и стала работать в московской клинике «Клазко».

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