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Норвегия ударила по «теневому флоту» и дронам РФ

  • 28.06.2025, 4:15
Норвегия ударила по «теневому флоту» и дронам РФ

Санкции усиливаются.

Норвегия присоединилась к 17-му пакету санкций ЕС против России и ввела новые ограничения, которые вступили в силу в пятницу, 27 июня.

Об этом говорится на сайте правительства Норвегии.

В перечень санкций попали 189 судов так называемого «теневого флота», которые Россия использует для обхода ограничений, а также 17 физических лиц и 58 компаний, причастных к поставкам дронов, оружия, боеприпасов, военной техники, ключевых компонентов и логистической поддержки для российского военно-промышленного комплекса.

- Санкции являются сигналом о том, что Норвегия и ЕС продолжают давление на Россию. 17-й пакет санкций еще больше поражает российскую экономику и военную мощь, в частности благодаря удвоению количества судов, входящих в теневой флот. Это важный вклад в общее европейское давление на незаконную агрессивную войну России, - заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

В перечень экспортного контроля внесено еще 31 юридическое лицо, которые теперь подлежат более жестким ограничениям по поставкам отдельных товаров.

Эти субъекты считаются конечными потребителями военной продукции, являются частью российского оборонно-промышленного комплекса или имеют связи с оборонной сферой и сферой безопасности РФ. Также расширен список товаров и технологий, экспорт которых запрещен.

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