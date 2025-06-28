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Швеция купит оружие, которое сможет поражать цели в РФ

  • 28.06.2025, 6:30
Швеция купит оружие, которое сможет поражать цели в РФ

Речь идет о дальности от 150 до 500 километров.

Вооруженные силы Швеции в ближайшее время примут решение о приобретении оружия большой дальности, которое может поражать цели на территории России.

Об этом в интервью агентству ТТ заявил главнокомандующий шведских Вооруженных сил Микаэль Клаессон, сообщает «Европейская правда».

По словам Клаессона, в вопросе закупки средств дальнего поражения речь идет о крылатых ракетах и ракетной артиллерии, которые могут поражать цели на территории России.

- Прежде всего, это вопрос сдерживания. Иметь возможность не только воевать на своей территории, но и подвергать нападавшего риску защищаться на своей земле. Возможность наносить удары по логистике, районам сосредоточения войск и т.д., – пояснил главнокомандующий шведских Вооруженных сил.

Сейчас командование оценивает, какие именно средства нужны, и рассматривает «двух-трех» разных поставщиков, рассказал Клаессон, отказавшись раскрыть детали.

Он при этом отметил, что речь идет о дальности от 150 до 500 километров. Для сравнения: самая современная артиллерийская установка Швеции Archer имеет дальность до 50 километров.

- Мы могли бы играть гораздо более активную роль в сдерживании НАТО, имея такие системы, не обязательно в Швеции, а, возможно, в Финляндии или странах Балтии, – добавил Клаессон

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