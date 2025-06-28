WP: Иран готовил покушения на Трампа и Помпео 28.06.2025, 8:07

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Охрана политика перешла в режим «военного положения».

Агенты Ирана готовили покушение на Дональда Трампа во время его предвыборной кампании. Охрана политика вынужденно перешла в режим «военного положения», а недавно снова усилила защиту.

Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что такие версии событий содержатся в новой книге о президентской кампании действующего президента под названием «2024: Как Трамп вернул Белый дом, а демократы потеряли Америку», авторами которой являются Джош Доси, Тайлер Пейджер и Айзек Арнсдорф. Выход книги запланирован на следующий месяц.

Согласно ее содержанию, в сентябре 2024 года американская разведка проинформировала предвыборный штаб Трампа о присутствии на территории США иранских киллеров. В книге отмечается, что угрозы со стороны Ирана существенно повлияли на повседневное поведение кандидата и его команды, вызвав изменения в маршрутах и мерах безопасности во время избирательной кампании.

В то же время, правоохранительные органы расследуют вероятную причастность к иранским спецслужбам лиц, которые готовили покушения, но пока таких связей не обнаружено.

Покушение на Майка Помпео

В книге также отмечается, что в течение трех лет до избрания Трампа президентом, иранские агенты по меньшей мере трижды пытались ликвидировать высокопоставленных чиновников США.

Две из этих попыток уже были обнародованы, однако информация о покушении на бывшего государственного секретаря Майка Помпео в Париже в 2022 году обнародуется впервые.

В книге отмечается, что иранские агенты узнали об отеле, в котором остановился Помпео, и пытались его убить. Политик избежал покушения, но дополнительных подробностей не приводится.

Авторы книги ссылаются на интервью с сотнями человек, в том числе представителей избирательного штаба, Белого дома, силовых ведомств, а также на служебные заметки, электронную переписку, записи в календарях и аудиофайлы.

В своей книге «Never Give an Inch» (2023 год) Помпео утверждал, что член иранского Корпуса стражей Исламской революции, который был обвинен в заговоре с целью убийства Болтона, также планировал нанять киллера для покушения на него самого за вознаграждение в 1 миллион долларов.

Помпео писал, что этот план был хорошо спланированным, и нападавшие следили за его домом и офисом. Он отметил, что и другие граждане США, включая бывших должностных лиц администрации Трампа, военных и гражданских, остаются в списке целей иранских спецслужб.

Миссия - выжить

24 сентября 2024 года Дональда Трампа проинформировали о наличии в США нескольких иранских групп киллеров. Через шесть недель власти арестовали человека, которого назвали «иранским агентом», который, по словам следствия, осуществлял подготовку покушения на Трампа. Дальнейших задержаний по этому делу не было.

Под давлением обстоятельств штаб самостоятельно принимал меры безопасности: в офисе установили датчики химического оружия, в Мар-а-Лаго патрулировал робот-детектор взрывчатки, сотрудники носили оружие, а политический директор кампании Джеймс Блэр держал под столом бронежилет. После получения угроз Республиканский национальный комитет выставил охрану возле дома одного из руководителей кампании.

В книге отмечается, что непрерывные угрозы влияли на эмоциональное состояние Трампа, в частности из-за ограничения его привычной активности, например игры в гольф.

Подытоживая события кампании, Трамп, по свидетельству авторов, заявил: «Я должен победить. Выжить и победить. Потому что если нет - нам конец».

Самолеты-приманки и новые угрозы

В книге отмечается, что в 2024 году угрозы жизни Трампа существенно повлияли на предвыборную кампанию. Мар-а-Лаго, резиденция экс-президента во Флориде, была фактически превращена в укрепленный объект.

Служба безопасности убедила Трампа путешествовать самолетом-приманкой, который принадлежит инвестору Стиву Виткоффу, нынешнему спецпосланнику США на Ближнем Востоке. В отдельных случаях также использовались самолеты-приманки и сопровождение транспортными средствами по взлетно-посадочной полосе.

Команда Трампа изменила схемы сборов и перемещения, а во время одного инцидента агенты Секретной службы приказали быстро садиться в самолет и держать голову низко из-за риска нападения снайперов или ракетного удара.

Несмотря на меры безопасности, в 2024 году было совершено два покушения на Трампа: во время митинга в Батлере, когда пуля задела его ухо, и в Вест-Палм-Бич, где задержали вооруженного мужчину, который оставил записку с намерением убить политика. В этих случаях следствие продолжается, но прямой связи с Ираном не установлено.

После недавних авиаударов США по Ирану, американские и западные спецслужбы заявили, что ожидают возможного ответа со стороны Тегерана или его прокси-групп.

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