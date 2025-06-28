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ВСУ впервые уничтожили уникальную РСЗО М1991 из Северной Кореи

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  • 28.06.2025, 8:14
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ВСУ впервые уничтожили уникальную РСЗО М1991 из Северной Кореи

Момент подрыва попал на видео.

Военные ВСУ уничтожили редкую северокорейскую РСЗО М1991 калибра 240-мм на Новопавловском направлении. Машина является аналогом советской РСЗО «Ураган».

Первую видеофиксацию уничтожения такой машины показали Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

На кадрах можно увидеть успешную работу 413-го отдельного батальона беспилотных систем «Рейд» на Новопавловском направлении в Донецкой области.

Пилот поразил ударным БПЛА один из снарядов на пакете направляющих РСЗО. Боеприпас сработал и прошил кабину экипажа, а затем взорвался весь боекомплект.

После взрыва ракет видно, как из кабины начали выпрыгивать российские солдаты.

Характеристики РСЗО М1991

М1991 является северокорейским аналогом советской 220-мм РСЗО «Ураган». Однако ее калибр увеличили на 20 мм, как и дальностью поражения целей до 60 км. Впервые наличие этих машин у противника подтвердили в апреле 2025 года.

Корейская народная армия (КНА) ввела в эксплуатацию М1991 в конце 1980-х годов, машина является модификацией более крупнокалиберной системы M1985. В настоящее время КНА обладает примерно 200 единицами таких РСЗО.

Длина снаряда РСЗО M1991 — 5,2 метра, а вес — от 300 до 400 килограмм. Последняя версия боеприпасов могла получить модули коррекции с функцией взрывателя со встроенной системой.

В пусковой установке M1991 имеется 22 реактивных снаряда, она установлена на шасси грузовой машины Isuzu.

Напомним, российская армия получила опасные северокорейские РСЗО Type-75 с кассетными боеприпасами.

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