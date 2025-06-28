Минчанка заплатила 24 тысячи рублей за услуги стоматологии и осталась недовольна 2 28.06.2025, 8:40

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иллюстративное фото

Все закончилось судом.

Четыре года назад минчанке поставили в стоматологической клинике некачественные зубные протезы. Женщина обратилась в суд. Чем закончился спор, рассказала пресс-служба Минского городского суда.

Минчанка в иске заявила, что в декабре 2021 года заключила с «Центром стоматологической имплантации» договор на оказание платных медицинских услуг по лечению, имплантации и протезированию. За весь комплекс услуг она заплатила 24 тысячи 365 рублей, из которых за протезирование — 14,1 тысячи рублей.

«После установления имплантов женщина неоднократно обращалась в Центр с жалобами на дискомфорт в полости рта, а также направила претензию о расторжении договора в части оказания услуг по протезированию и возврате уплаченной суммы, в чем ей было отказано», — сообщает суд.

В июне 2024 года «Белорусское общество защиты потребителей» по просьбе женщины обратилось в Центр с претензией, в которой потребовало расторгнуть договор оказания медицинских услуг в части работ по протезированию, возвратить стоимость указанных работ и материалов в размере 14,1 тысячи рублей, компенсировать моральный вред в размере 2000 рублей, а также погасить расходы общественного объединения в размере 338 рублей.

Но центр вернул лишь часть денег — 5628 рублей, компенсировал моральный вред в размере 200 рублей, возместил общественному объединению расходы в сумме 338 рублей.

Тогда женщина обратилась с иском в суд. В рамках разбирательства была проведена экспертиза, которая подтвердила обоснованность претензий пациентки.

«Медицинскими работниками были допущены нарушения нормативных актов Министерства здравоохранения. Фактически истица не могла воспользоваться результатами выполненной ответчиком работы», — говорится в решении суда.

Суд постановил расторгнуть заключенный сторонами договор в части выполнения работ по протезированию. С Центра стоматологической имплантации взыскали уплаченные минчанкой по договору 8526 рублей, 1000 рублей компенсации морального вреда и 4812 рублей неустойки.

Кроме того, стоматологию обязали выплатить 13 339 рублей штрафа, погасить 713 рублей госпошлины, а также перечислить 3067 рублей Белорусскому обществу защиты потребителей.

По решению суда, минчанка должна вернуть центру зубные протезы, но за счет компании и только «после полного погашения взысканных сумм».

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