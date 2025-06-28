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Великобритания готовит удар по доходам Лукашенко

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  • 28.06.2025, 9:04
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Великобритания готовит удар по доходам Лукашенко

С 18 июля повышаются пошлины на азотные удобрения из Беларуси.

Великобритания с 18 июля повысит пошлины на азотные удобрения из Беларуси и России. Это целенаправленная мера вводится с целью лишить эти страны доступа к режиму наибольшего благоприятствования при экспорте этих товаров, сообщает британское Министерство бизнеса и торговли.

Рост импортных ставок на азотные удобрения из Беларуси и России в Великобритании будет проходить поэтапно.

С 18 июля 2025 года пошлины будут составлять 10%, с 1 июля 2026-го — 20%, а с 1 июля 2027-го — 35%. При этом ставка на азот для импортеров из других стран будет на уровне 6 — 6,5%.

Напомним, с 2022 года в Великобритании действует дополнительная пошлина в размере 35% на ввоз наиболее значимой во внешней торговле Беларуси продукции. Это решение было принято в рамках санкций против России и Беларуси в связи с войной в Украине.

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