В России назревает финансовый коллапс1
- 28.06.2025, 9:30
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17% экономики оказалось на грани срыва.
Полномасштабное вторжение России в Украину все больше подрывает экономику самой страны-агрессора. По словам аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), приближенного к российским властям, ситуация приобретает критические масштабы.
Специалисты Центра предупреждают: экономика РФ погружается в этап глубокого финансового напряжения. В зоне серьезного риска оказались те отрасли, которые обеспечивают более 17% всех доходов реального сектора. Это промышленность, строительство, машиностроение, транспорт.
Причиной резкого ухудшения состояния являются не только внутренние факторы, но и затяжная война против Украины. Санкционная изоляция, падение инвестиций, потеря внешних рынков и рост расходов резко снизили возможности предприятий поддерживать прибыльность. В то же время рекордные кредитные ставки сделали финансирование бизнеса чрезвычайно сложным - займы под 16-17% стали нормой.
Массовые неплатежи и нарастающие долги формируют цепную реакцию банкротств. Предприятия не выдерживают условий, в которых вынуждены работать, и все больше из них останавливаются или сокращают производство.
Сейчас вся экономическая стабильность РФ держится на экспорте сырья и государственном финансировании. Но такая модель не может обеспечить долгосрочный рост. Без прекращения войны и ослабления санкций ожидать восстановления нет оснований.
Несмотря на критичность ситуации, со стороны российских властей нет никакой реакции. Кремль продолжает демонстрировать внешнюю стабильность, избегая признания масштабных проблем. Между тем эксперты предупреждают: накопленный системный риск может вызвать волну банкротств и массовые сокращения.
Таким образом, ценой агрессивной внешней политики стал экономический кризис внутри страны. Война, длящаяся уже более трех лет, ведет Россию в тупик, где бизнес задыхается под тяжестью долгов и финансовых обязательств.