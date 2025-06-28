закрыть
28 июня 2025, суббота, 10:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва, Латвия, Эстония официально уведомили ООН о важном военном решении

1
  • 28.06.2025, 9:36
  • 2,870
Литва, Латвия, Эстония официально уведомили ООН о важном военном решении

Страны Балтии вышли из Оттавской конвенции.

27 июня страны Балтии официально уведомили Организацию Объединенных Наций о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили министры иностранных дел стран Маргус Цахкна, Кястутис Будрис и Байба Браже.

Будрис отметил, что Литва «не питает иллюзий» и понимает, что Россия является долгосрочной экзистенциальной угрозой для Европы. Она ведет войну для достижения собственных политических целей, подрывает стабильность путем саботажа и готовится к длительной конфронтации.

«Перед такими угрозами Литва будет принимать все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого сантиметра территории НАТО - всеми эффективными военными средствами», - заявил он.

Министр иностранных дел Эстонии Цахкна сообщил, что урок войны России против Украины показывает, что для лучшей защиты страны не нужно вводить односторонние ограничения на вооружение. К тому же враг их не соблюдает.

«Выйдя из Оттавской конвенции, Вооруженные силы Эстонии получат большую гибкость в выборе систем вооружения, инструментов и решений, необходимых для укрепления обороноспособности страны», - говорится в заявлении.

Браже заявила, что с момента присоединения Латвии к Конвенции ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась. Россия, вторгшись в Украину, проявила неуважение к территориальным границам государства и международному праву.

«Выход из Конвенции предоставит Латвии гибкость в действиях по усилению сдерживания и обеспечения защиты страны и ее граждан», - подчеркнула министр.

Согласно Конвенции, выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи указанного документа.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров