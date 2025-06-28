Литва, Латвия, Эстония официально уведомили ООН о важном военном решении

Литва, Латвия, Эстония официально уведомили ООН о важном военном решении1
- 28.06.2025, 9:36
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Страны Балтии вышли из Оттавской конвенции.
27 июня страны Балтии официально уведомили Организацию Объединенных Наций о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили министры иностранных дел стран Маргус Цахкна, Кястутис Будрис и Байба Браже.
Будрис отметил, что Литва «не питает иллюзий» и понимает, что Россия является долгосрочной экзистенциальной угрозой для Европы. Она ведет войну для достижения собственных политических целей, подрывает стабильность путем саботажа и готовится к длительной конфронтации.
«Перед такими угрозами Литва будет принимать все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого сантиметра территории НАТО - всеми эффективными военными средствами», - заявил он.
Министр иностранных дел Эстонии Цахкна сообщил, что урок войны России против Украины показывает, что для лучшей защиты страны не нужно вводить односторонние ограничения на вооружение. К тому же враг их не соблюдает.
«Выйдя из Оттавской конвенции, Вооруженные силы Эстонии получат большую гибкость в выборе систем вооружения, инструментов и решений, необходимых для укрепления обороноспособности страны», - говорится в заявлении.
Браже заявила, что с момента присоединения Латвии к Конвенции ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась. Россия, вторгшись в Украину, проявила неуважение к территориальным границам государства и международному праву.
«Выход из Конвенции предоставит Латвии гибкость в действиях по усилению сдерживания и обеспечения защиты страны и ее граждан», - подчеркнула министр.
Согласно Конвенции, выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи указанного документа.