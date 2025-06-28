Как защитник-драчун из Беларуси стал директором клуба НХЛ 1 28.06.2025, 9:42

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И уже дважды взял с ним Кубок Стэнли.

Пару недель назад «Флорида» обыграла в финальной серии Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» 4:2 и во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. И, как и год назад, трофей над головой поднял 34-летний белорус Олег Евенко – уже бывший хоккеист, который с октября 2022-го работает в скаутском отделе «Флориды», где отвечает за европейское направление. Поучаствовал Евенко и в чемпионском параде.

«Трибуна» узнала, как он оказался в клубе и чем конкретно там занимается.

Уроженец Минска хорошо знаком с американским хоккеем. Именно за океаном он начинал карьеру в конце 2000-х. Играл в USHL, одной из главных юниорских лиг Америки, затем выступал в студенческой команде «Умасс Минитмен», а в середине 2010-х оказался в АХЛ, где, правда, больше запомнился не хоккейными показателями, а частыми драками на льду. Защитник-здоровяк (200 см роста при весе 100+ кг) заработал репутацию одного из самых крепких бойцов лиги.

Хоккеист стремился попасть в НХЛ через фарм-клубы «Коламбуса» и «Калгари», но безуспешно. Отыграв в них по сезону, Евенко вернулся в Европу. Там два сезона выступал в КХЛ за минское «Динамо» (92 игры, 2+5), после были этапы в «Тракторе» (42 матча, 2 ассиста) и «Спартаке» (34 матча, 1+2). И в КХЛ защитник стабильно много махал кулаками. Насобирал в итоге 257 штрафных минут за 162 матча (правда, в АХЛ получилось выбить 335 минут за 130 игр). Кахаэловский показатель полезности также не впечатлял – «– 27».

В активе хоккеиста-тафгая четыре чемпионата мира в составе сборной Беларуси, а также участие в олимпийской квалификации. Но в 31 год Евенко неожиданно, без каких-либо проблем со здоровьем, завершил профессиональную карьеру игрока.

Несколько месяцев про минчанина ничего не было слышно, а в октябре 2022-го он объявился в клубе НХЛ «Флориде», где стал сотрудником скаутского отдела. Вот как это произошло.

Играя в Америке в хоккей, Евенко параллельно получал образование – учился в колледже в Массачусетсе, который и представляет хоккейная команда «Умасс Минитмен» в студенческой лиге NCAA.

– После первого года в Массачусетсе решил, что хочу иметь возможность закончить колледж. Потом ее может не быть. А всю жизнь в хоккей не отыграешь. И никогда не знаешь, сколько еще матчей осталось. Поэтому важно получить образование. Чтобы заиметь диплом, параллельно играя в профессионалах, надо хотя бы года три отучиться стационарно. И то последний курс превращается в мучения, – рассказывал позже Евенко.

Во время учебы хоккеист, как рассказали нам осведомленные источники, заимел множество связей, и поддерживал их даже после возвращения в Европу.

В 2022-м знакомство и помогло оказаться в НХЛ. По нашим данным, один из бывших одногруппников, который уже работал в лиге, посоветовал руководству «Флориды» молодого специалиста с образованием бизнес-менеджмента – его Евенко получил в университете Массачусетса, который входит в топ-100 лучших вузов мира.

– В текущем семестре оставалось только три предмета. Я поговорил с учителями, они оказались достаточно снисходительны и позволили уехать. Понимали, что возможность играть в профессиональный хоккей – это шанс. Тем не менее все надо сдать онлайн в полном объеме и в срок. Зато у меня будет хороший диплом – престижная специальность («менеджмент»), отличные оценки, бизнес-школа, плюс я совмещал все это с хоккеем, что тоже ценится. Думаю, получить работу с такой корочкой не будет проблемой, – рассказывал Евенко в 2015-м.

С английским у экс-игрока проблем не было, резюме боссам «Флориды» понравилось – и они решили дать шанс. Правда, сперва Евенко был обычным сотрудником скаутского отдела, отвечал за многие вопросы и не имел какого-то конкретного направления в деятельности. Однако спустя год пошел на повышение – стал директором по европейскому скаутингу.

– Он всегда производил впечатление образованного, рассудительного парня. По жизни не обделен умом, особенно на фоне многих других профессиональных спортсменов. Поэтому меня его карьера после спорта не удивила, – говорит специалист, который пересекался с Евенко.

Какие обязанности у белоруса во «Флориде»? Как пояснили наши собеседники, в его отделе кто-то отвечает за Восточную Европу, кто-то – за Западную, есть специалисты и по Центральной Европе. Евенко координирует их деятельность, а также сам просматривает игроков.

– Работа очень монотонная. Смотришь, следишь, заполняешь кучу протоколов, перед глазами куча цифр. И бумажки, таблицы... Целыми днями смотришь хоккей, – говорит наш источник.

– Тем не менее можно сказать, Олег добился действительного многого. Чтобы белорус был директором скаутского отдела в клубе, который дважды подряд взял Кубок Стэнли, – это много стоит, – добавляет еще один специалист из НХЛ. – Естественно, работа у него круглогодичная. Когда он приходил в клуб, то подписал контракт на несколько лет (правда, на сколько точно, не скажу). Не сказать, что на этой должности получают огромные деньги. Не знаю ни одного подобного специалиста в лиге, который получал бы больше 120 тысяч долларов в год до вычета налогов. В среднем они имеют по 80-90 тысяч. Насколько слышал, именно в таком районе зарплата и у Евенко.

Также наши собеседники отмечают, что Евенко не участвует ни в приглашении игроков из Европы, ни в обсуждении контрактов хоккеистов. Он вместе с подчиненными занят исключительно сбором статистических данных, а дальше эта информация передается главным скаутам «Флориды» и ее руководителям.

– Добавлю, что скаутов в клубах НХЛ на руках не носят, во многом это работа неблагодарная и тяжелая. Ты можешь отслеживать, собирать данные о хоккеисте, считать, что это талантливый спортсмен, но он может потом приехать в клуб, провалиться, а претензии со стороны руководства полетят тебе, – говорит наш источник из НХЛ. – А может случиться так, что приедет игрок, но раскроется только через лет пять. И только тогда о тебе вспомнят, похвалят. В общем, Евенко оказался на непростой должности. Но респект ему – пробился, стал уже двукратным обладателем Кубка Стэнли. Однозначно, уже вошел в историю. Да и, объективно, сейчас во «Флориде» лучшие условия для тренировок, развития карьеры. Практически по всем показателям это лучший клуб лиги. Поэтому в этом плане Евенко можно только позавидовать – он нашел место в лучшем клубе Америки.

В США перебралась и супруга экс-хоккеиста Елизавета (до замужества – Тужакова). Она известна тем, что в 2018-м становилась финалисткой конкурса «Мисс Минск». Молодые поженились в октябре 2023-го. 1 июля 2024-го супруга с Евенко участвовала в чемпионском параде «Флориды».

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