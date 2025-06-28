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Лукашенко не замечает в собственном глазу бревна размером с атомный гриб

  • Артем Синицын, «Салідарнасць»
  • 28.06.2025, 10:00
Лукашенко не замечает в собственном глазу бревна размером с атомный гриб

Самый настоящий мастер-класс по циничности и двойным стандартам.

Спустя несколько дней после прекращения обстрелов между Ираном и Израилем Александр Лукашенко решил осудить атаку на иранские ядерные объекты. Объясняем по пунктам, в чем циничность этих заявлений.

Как ранее отмечали политические обозреватели, правитель Беларуси явно выдерживал паузу в ожидании визита в Минск спецпредставителя президента США Кита Келлога, не желая сорвать его проиранскими заявлениями.

Но его свежие высказывания примечательны в первую очередь их содержанием, а не вынужденной отсрочкой или обстановкой, в которой они прозвучали — во время заседания высшего госсовета ЕАЭС.

«Недавние удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положения международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевские конвенции 1949 года. Не буду даже говорить о чувствах, которые такие действия вызывают в Беларуси, стране, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной станции», — Александр Лукашенко, 27 июня 2025-го

И это самый настоящий мастер-класс по циничности высказываний и двойным стандартам. Объясняем по пунктам.

Именно Лукашенко инициировал и приложил все усилия для строительства в Беларуси атомной станции российского образца — вопреки общественному и экспертному мнению.

24 февраля 2022-го, в первые дни полномасштабного вторжения, российские оккупационные войска зашли с территории Беларуси в зону отчуждения и временно захватили Чернобыльскую АЭС. Белорусов, которые выступили против войны, хватали по всей стране.

В феврале этого года российский беспилотник повредил крышу саркофага над разрушенным энергоблоком, что вызвало длительный пожар.

Украинская Припять, мягко говоря, куда ближе к Беларуси, чем иранский Фордо, но что-то мы не слышали от Лукашенко осуждений февральской атаки.

Не было возражений со стороны правителя и по поводу захвата российскими оккупантами крупнейшей атомной станции Европы в Запорожье. А ведь если там по какой-либо причине рванет, то гарантированно достанется и белорусам.

Правитель Беларуси гордится тем, что якобы добился размещения у нас российского тактического оружия, фактически нарисовав на карте страны жирную мишень. И где же его забота о чувствах народа, наиболее пострадавшего от крупнейшей ядерной катастрофы?

Осуждая чужие атаки на ядерные объекты, Лукашенко не замечает в собственном глазу бревна размером с атомный гриб.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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