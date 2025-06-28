Украинские партизаны повредили железнодорожную инфраструктуру оккупантов в Донецкой области
- 28.06.2025, 10:06
Поезд с топливом прибыл со значительным опозданием.
Агенты движения «АТЕШ» повредили один из объектов железнодорожной инфраструктуры оккупантов во временно оккупированной части Донецкой области возле Ясиноватой.
Об этом сообщает Telegram движения «АТЕШ».
«Агент движения «АТЕШ» провел успешную диверсию возле н.п. Ясиноватая в Донецкой области. Он сжег релейный шкаф на отрезке железной дороги, проходящей по важному маршруту в Донецк», - отметили в «АТЕШ».
Сообщается, что вблизи этой железнодорожной ветки находятся военные части, склады и промышленные предприятия, поэтому здесь регулярно проходят военные грузы для снабжения оккупационных войск.
«Мы выбрали подходящий момент для нанесения удара, и в результате поезд с топливом для оккупантов прибыл со значительным опозданием, что нарушило планы врага», - добавили в движении сопротивления.