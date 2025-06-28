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Американский генерал раскрыл, сколько лет США заносили «Полуночный молот» над Фордо

  • 28.06.2025, 10:35
  • 1,976
Американский генерал раскрыл, сколько лет США заносили «Полуночный молот» над Фордо
Дэн Кейн

Вашингтон готовился к ракетному удару по Ирану еще во времена президентства Барака Обамы.

США готовились к бомбардировке Ирана долгое время. Конкретно за бункерным подземным хранилищем Фордо следили почти 16 лет. Вашингтон готовился нанести упреждающий удар, если появятся признаки того, что у Ирана появилось ядерное оружие.

Об этом шла речь в докладе главы Объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна, сообщает The Washington Post.

«Вы не будет возводить бункер глубоко в горах для гражданских целей», - резонно заметил 56-летний генерал.

Американский военный указал, что за бункерным комплексом и подземным хранилищем для обогащения урана Фордо наблюдали с 2009 года, проектом занималась группа лиц из Агентства по уменьшению угрозы обороне Пентагона.

Анализируя такую цель как Фордо, следует помнить, что его основная часть находится в 96 км от Тегерана в горах возле города Кум на глубине 80-90 метров.

Ни президент Дональд Трамп, ни глава Минобороны США Пит Хегсет сомнений в результативности операции не выражали, в то же время они были возмущены утечкой информации в СМИ. Именно последнее и стало причиной отчета генерала Кейна.

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