Американский генерал раскрыл, сколько лет США заносили «Полуночный молот» над Фордо 28.06.2025, 10:35

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Дэн Кейн

Вашингтон готовился к ракетному удару по Ирану еще во времена президентства Барака Обамы.

США готовились к бомбардировке Ирана долгое время. Конкретно за бункерным подземным хранилищем Фордо следили почти 16 лет. Вашингтон готовился нанести упреждающий удар, если появятся признаки того, что у Ирана появилось ядерное оружие.

Об этом шла речь в докладе главы Объединенного комитета начальников штабов США Дэна Кейна, сообщает The Washington Post.

«Вы не будет возводить бункер глубоко в горах для гражданских целей», - резонно заметил 56-летний генерал.

Gen. Dan "Razin" Caine demonstrates how GBU-57 MOPs work: "Unlike a normal surface bomb, you won't see an impact crater because they're designed to deeply bury and then function ... All six weapons at each vent at Fordow went exactly where they were intended to go." pic.twitter.com/iQs3oWcJ4X — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 26, 2025

Американский военный указал, что за бункерным комплексом и подземным хранилищем для обогащения урана Фордо наблюдали с 2009 года, проектом занималась группа лиц из Агентства по уменьшению угрозы обороне Пентагона.

Анализируя такую цель как Фордо, следует помнить, что его основная часть находится в 96 км от Тегерана в горах возле города Кум на глубине 80-90 метров.

Ни президент Дональд Трамп, ни глава Минобороны США Пит Хегсет сомнений в результативности операции не выражали, в то же время они были возмущены утечкой информации в СМИ. Именно последнее и стало причиной отчета генерала Кейна.

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