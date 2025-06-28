И ты, Лула 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

28.06.2025, 11:12

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В Кремле занервничали.

Мощнейшая, «антизападная» организация БРИКС, в которой объединено «большинство человечества», оказалась неожиданно податливой к требованию МУС выдать Путина. Поэтому 6-7 июля геополитический гений современности в Бразилию, на саммит БРИКС не поедет.

Помощник Путина Юрий Ушаков откровенно поясняет:

«Президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях этого саммита. Это связано с определенными сложностями в контексте требований МУС, вы знаете, и именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании»

Как же так? Разве Лула - не друг? На парад 9 мая приезжал и на тебе. Сказал бы четко и сразу – приезжайте, Владимир, мы вас выдадим в Европу. Все было бы понятно, вопрос бы сразу отпал, а то какие-то увертки в стиле «приезжай – не приезжай». Нервно все это. Теперь же все прояснилось, и можно спокойно пить кефир дома.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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