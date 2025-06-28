«Агент ввел в заблуждение?» 28.06.2025, 11:26

1,554

Минчанка нашла трешку в сталинке всего за $30 тысяч, но она оказалась с нюансом.

Спрос на вторичку развязал руки продавцам, которые сегодня не стесняясь просят за столичные метры в среднем нескромные $1700 за «квадрат». Несмотря на суровые реалии, самые стойкие белорусы не отчаиваются и пытаются отыскать на рынке бюджетные варианты. Минчанка Яна — одна из них, пишет «Онлайнер».

Уже больше полугода девушка мониторит тематические сайты в надежде купить себе квартиру в столице за $40 000 по курсу. На днях она даже нашла подходящий вариант в одном из крупных агентств недвижимости — трешку на улице Серова, которую отдавали по сладкой цене. По словам Яны, после просмотра она готова была купить квартиру, но позже выяснилось, что не все так просто.

Сама Яна пока живет в Малиновке вместе с родителями. О покупке собственных «квадратов» минчанка думала давно, но активным поиском занялась только в конце прошлого года. Первым делом девушка просмотрела все тематические сайты, выбрав там наиболее подходящие объявления. Строгих критериев к будущему жилью Яна не предъявляла: бюджет был скромный — около $40 000 по курсу. По словам минчанки, ее вполне мог устроить вариант в пригороде или где-нибудь на окраине столицы, без ремонта.

— Я начала изучать рынок недвижимости внутри и за пределами МКАД. Рассматривала разные населенные пункты в районе и области, — вспоминает Яна. — Денег на покупку было не так много, поэтому на состояние квартиры закрывала глаза: привести жилье в порядок могу сама, тем более крыша над головой у меня есть. Все подходящие варианты выписывала в тетрадь, а после обзванивала. По самым интересным объектам планировала встречи, но часто агенты меняли условия на ходу. Приезжаешь на просмотр квартиры и на месте узнаешь о нюансах: то ценник поменялся, то состояние жилья отличается от заявленного в объявлении. Это чистой воды обман, который многие принимают за должное.

Последний такой казус произошел с девушкой буквально на днях. Все еще не теряя надежды вписаться в $40 000, Яна наткнулась на любопытное объявление, которое было опубликовано 23 июня. На сайте довольно крупного столичного агентства по очень привлекательной цене предлагали трешку на улице Серова.

— Трехкомнатную квартиру с ремонтом продавали за 95 000 рублей, или $30 000 по курсу. Я созвонилась с агентом — сумму в объявлении подтвердили, но без привязки к валюте. Стоимость жилья меня не смутила (видела в этом районе квартиры по 120 000 рублей), поэтому просмотр запланировала на 25 июня, — продолжает собеседница.

По данным Национального кадастрового агентства, в этом году в уставших трехэтажных домах на улице Серова пока еще ни одна квартира продана не была. В прошлом году в данной локации состоялись две сделки. Трешка на 75 «квадратов» в этой же трехэтажке ушла за $67 000 по курсу, или около $900 за метр. А половина доли в еще одной трехкомнатной квартире на улице Серова досталась кому-то за $27 000 в эквиваленте.

Яна встретилась с агентом, изучила квартиру и готова была купить ее за 95 000 рублей. Но, по словам минчанки, в моменте стало ясно, что цена в объявлении неверная: кто-то по глупости или случайно перепутал рубли с долларами.

— Я достала распечатку и показала сумму, которая указана в объявлении на сайте. Агента это ничуть не смутило: она при мне исправила ошибку и на этом готова была попрощаться. Меня это удивило, ведь объявление висело пару дней и о неточности ей наверняка должны были сообщить. Когда я вижу в магазине ценник на продукцию, то покупаю ее по указанной стоимости вне зависимости от того, ошибся продавец или нет. Если же говорить про покупку квартиры, то выходит, что агентам можно менять условия на ходу и им ничего за это не будет? А как же время, которое я трачу на поездки? — недоумевает девушка.

«За это можно привлечь к ответственности». Что говорит закон?

Мы обратились к заместителю председателя Минской городской коллегии адвокатов Алексею Прибыльскому, чтобы узнать, можно ли как-то повлиять в таких ситуациях на недобросовестных агентов в рамках закона?

— В данном случае, безусловно, это является нарушением, поскольку в объявлении указана недостоверная информация. Агентство можно привлечь к ответственности, поскольку им нарушен закон о защите прав потребителей, а также закон о риелторской деятельности, — считает юрист. — Правонарушение можно отметить в части недостоверной информации. Согласно закону о защите прав потребителей, тот, кто предоставляет услуги, обязан указывать достоверную информацию в рекламном объявлении. Следует отметить, что такие случаи нередки, агенты действительно совершают такие нарушения. Именно из-за этого в настоящее время принят закон о риелторской деятельности, который упразднит работу агентов. Те специалисты, которые захотят продолжить заниматься своей деятельностью, должны будут отучиться в Министерстве юстиции, а затем сдать профэкзамен. Только имея на руках свидетельство, они смогут осуществлять свою деятельность.

По словам адвоката, в ситуации с Ириной агентство действительно можно привлечь к ответственности. Сделать это можно в судебном порядке, через исковое заявление в суд.

— Поскольку исковое заявление будет подаваться в рамках защиты прав потребителей, оно не будет облагаться госпошлиной. Его следует подавать на юридический адрес соответствующей организации. Среди требований, которые можно заявить, будет, безусловно, исправление недостоверной информации, а также взыскание морального вреда. В случае если исковое заявление будет подаваться через Общество по защите прав потребителей, при удовлетворительном решении суда с риелторской организации также будет взыскан штраф в доход государства, — подытожил Алексей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com