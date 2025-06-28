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На юге Беларуси заметили настоящее торнадо

  • 28.06.2025, 11:45
На юге Беларуси заметили настоящее торнадо
иллюстративное фото

Охотники за стихией показали видео.

В Житковичском районе Гомельской области был зафиксирован торнадо. Метеоявление 27 июля заметили и сняли на видео охотники за штормами. Как сообщает телеграм-канал «Метеовайб», значительного ущерба торнадо не причинил, но испугал водителя и поломал ветви деревьев.

Торнадо появился в небе около агрогородка Люденевичи (Житковский район Гомельской области) 27 июня. Он образовался из-за сильных сдвигов ветра и высокой влажности, пишет Метеовайб.

«Это был именно смерч, а не пыльный вихрь — не путайте. Диаметр воронки составлял максимум несколько десятков метров, <торнадо> причинило небольшой ущерб нескольким деревцам и напугала одного водителя», — сообщает телерам-канал «Метеовайб».

Охотники за стихией штормами смерч на видео.

Напомним, на утро и день субботы, 28 июня, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются грозы и примерно «ровная» температура в районе 20−25 градусов тепла. Во многих районах будет дуть сильный северо-западный ветер порывами 15−20 м/с. В дневные часы в Минске порывы достигнут 15−18 м/с.

Изменения прохладной для лета и дождливой погоды ожидаются к началу июля.

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