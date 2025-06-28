На юге Беларуси заметили настоящее торнадо 28.06.2025, 11:45

иллюстративное фото

Охотники за стихией показали видео.

В Житковичском районе Гомельской области был зафиксирован торнадо. Метеоявление 27 июля заметили и сняли на видео охотники за штормами. Как сообщает телеграм-канал «Метеовайб», значительного ущерба торнадо не причинил, но испугал водителя и поломал ветви деревьев.

Торнадо появился в небе около агрогородка Люденевичи (Житковский район Гомельской области) 27 июня. Он образовался из-за сильных сдвигов ветра и высокой влажности, пишет Метеовайб.

«Это был именно смерч, а не пыльный вихрь — не путайте. Диаметр воронки составлял максимум несколько десятков метров, <торнадо> причинило небольшой ущерб нескольким деревцам и напугала одного водителя», — сообщает телерам-канал «Метеовайб».

Охотники за стихией штормами смерч на видео.

Напомним, на утро и день субботы, 28 июня, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются грозы и примерно «ровная» температура в районе 20−25 градусов тепла. Во многих районах будет дуть сильный северо-западный ветер порывами 15−20 м/с. В дневные часы в Минске порывы достигнут 15−18 м/с.

Изменения прохладной для лета и дождливой погоды ожидаются к началу июля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com