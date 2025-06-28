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Из Беларуси показательно выслали четверых непальцев

  • 28.06.2025, 11:57
Из Беларуси показательно выслали четверых непальцев

Они работали на «Санта Бремор».

Из Беларуси выслали четверых граждан Непала, работавших на «Санта Бремор», причем показательно.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в фойе общежития для работников предприятия собрали около 100 граждан Непала. Процедура депортации происходила в их присутствии.

По словам инспектора по гражданству и миграции ОГиМ Ленинского РОВД Бреста Анастасии Водчиц, непальцы нарушили правила пребывания в Беларуси — какие именно, не уточняется. Чтобы такого не повторялось, с ними провели «профилактическую беседу».

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