Эксклюзив высшего сорта: представлен невероятный «Гелендваген» для охотников
- 28.06.2025, 12:17
Авто получило тюнинг в ретростиле для аристократов.
Mercedes G-Class получил новую шикарную версию. Эксклюзивный внедорожник подготовили для «царской» охоты.
Тюнинг «Гелендвагена» выполнило польское ателье Carlex Design, которое прославилось рядом роскошных проектов на базе Mercedes G-Class. Подробности авто раскрыли на его сайте.
Внедорожник разработали вместе со шведским производителем дорогого охотничьего оружия VO Vapen. Проект назвали G-Viking.
Новый Mercedes G-Viking — авто в ретростиле для аристократов. В традициях Carlex Design его крышу украсили гравировкой — на этот раз выбрали скандинавский узор. Колесные диски выполнены в духе 50-х годов.
Салон «Гелендвагена» украсили дорогой патинированной кожей и установили спортивные передние сиденья. Гравированные скандинавские узоры появились и внутри.
В багажнике установили ящики для оружия. В комплекте с Mercedes G-Viking идут четыре охотничьих ружья. Они также украшены гравировкой, а еще отделаны 24-каратным золотом.
За основу взяли заряженный Mercedes-AMG G63 с 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 585 л. с. Внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 240 км/ч. В Carlex Design разработали для авто нестандартный боковой выхлоп с 12 трубами.