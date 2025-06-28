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В Могилеве образовался «бассейн» на крыше многоэтажки

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  • 28.06.2025, 12:41
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В Могилеве образовался «бассейн» на крыше многоэтажки

Квартиры затопило.

В Могилеве на крыше девятиэтажного дома №14 по Днепровскому бульвару недавно появился «бассейн». Автор видео, которое в TikTok посмотрели более 740 тысяч раз, говорит, что проблеме около четырех лет, пишет «Еврорадио».

Подобная ситуация вызвала затопление квартир — у людей испорчены стены, полы и мебель. Жильцы жалуются в разные инстанции, но всегда слышат одно и то же — ждите, пока просохнет.

На днях перед приходом журналистов издания mogilev.online воду с крыши слили. Но появилась другая проблема.

«В понедельник утром пришел мастер по участку, оценил квартиру и попросил удалить видео из TikTok, на что мы ответили отрицательно. Но самое интересное, что с 09.00 до 15.30 (за 6 с половиной часов) никто из ремонтников так и не пришел, все это время вода продолжала поступать к нам в квартиру. Затем кровлю опустошили от воды, заменив колено ливневки. В старом колене был булыжник и какой-то мусор, который мешал правильной работе ливневой канализации. Вся вода благополучно пустилась в подвалы жильцов и затопила их», — рассказал житель дома.

Мнение коментаторов под видео разделились. Некоторые критикуют жильцов за то, что те сами не убрали воду с крыши. Другие делятся практическими советами — как за ущерб получить деньги.

«Надо всем застраховать квартиры от потопа, желательно во многих страховых, вот они потом ЖЭС задолбают исками».

«ЖЭУ не работает 24/7! 2 дня были выходные, они тоже люди! Снимать видео, поднимать себе на аккаунте просмотры за счет этого вы можете, а решить данную проблему вы не смогли сами! Вы мужчина, и могли бы самостоятельно попробовать решить данную проблему, а не ждать выходные и портить себе ремонт! Есть частные услуги сантехника, куда можно было обратиться! А не сейчас снимать это все и просто получать за это просмотры. Такое ощущение, что не взрослые люди, а какой-то детский сад! Особенно со стороны мужчины».

@kepkananojkah0 Проблема длится уже 3-4 года. 3 года мы ругались и боролись, что бы нам поменяли кровлю , в квартире во время дождей был водопад Было постраченно много сил, времени и денег на восстановление ремонта в квартире. Сейчас из-за непроходимости левневки на крыше постоянно собирается «бассейн» и начинает течь все в квартиру. Помогите , куда можно обратиться , что бы был хоть какой-то результат, а не просто обещания. #могилев #ливни #потом #жэу #ремонт #беларусь ♬ .. - 🎭

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