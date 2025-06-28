«Есть в этом магия, которая заставляет иначе относиться к жизни» 28.06.2025, 12:52

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Минчанин купил старую панскую школу на Голубых озерах и превратил ее в современный дом.

В детстве Костя вместе с родителями и братом часто отдыхали на Голубых озерах. На видео с видеокассет он, пятилетний, бегает по местам, которые сейчас принадлежат ему. Три года назад парень купил не просто старую хату, а половину панской школы. В придачу шли баня с сараем, из которых он соорудил современный дом.

Журналисты Realt.by рассказывают историю Кости и показывают результат проделанной работы.

Группа кристально чистых озер заказника «Голубые озера», спрятанная в глубине древнего леса, одна из самых живописных локаций в Беларуси. Привлекательная здесь не только природа, но и сами деревушки. Когда-то эти окрестности были под присмотром известного рода Хаминских. При них в деревнях возвели конюшню, большую библиотеку, мельницу, пекарню. Сейчас вдоль дороги можно разглядеть руины их былого величия. Но местные хранят память о них даже в мелочах: здешний хлеб, кухня и даже высоченная ель с большими шишками являются эдаким памятником истории. Такое отношение очень помогает развитию туризма.

Костя всю жизнь живет в Минске, но с Голубыми озерами он знаком с детства

Несколько лет семья Кости ездила на отдых только сюда. Сейчас кадры со старых кассет, где он, маленький, плескается в воде, бегает по полям, ему особенно ценны, ведь теперь у него здесь есть свой дом.

Парень любит пересматривать архивы и сравнивать прошлое с настоящим.

– Природа осталась неизменной, а вот ты уже совсем другой. Есть в этом магия, которая заставляет иначе относиться к жизни.

Перемены начались еще с родителей Кости, которые решили вместе с его младшим братом перебраться в деревню Грумбиненты.

– Они кардинально изменили жизнь: оставили свои профессии, переквалифицировались в фермеров, открыли свою усадьбу. Мне же хотелось просто быть ближе к ним, но уже иметь что-то свое. Наши знакомые продавали полдома 1918 года постройки, который когда-то служил школой. Честно говоря, я особо больше ничего не искал после того, как разглядел его привилегии: вдали от дороги, рядом со старыми панскими конюшнями и рекой в конце участка.

При советской власти дом разделили на три семьи, потом он принадлежал двум владельцам. Изначально Костя надеялся купить и вторую половину, но сделать этого не получилось и по сей день. Но он ни капли не огорчен. Говорит, что на жизнь и отдых такое соседство никак не влияет. К тому же он сделал шумоизоляцию смежной стены.

«За 5 тысяч долларов мне достались жилые помещения общей площадью 70 квадратных метров»

– За 5 тысяч долларов мне достались жилые помещения общей площадью 70 квадратных метров, придомовой участок в 8 соток и участок в 18 «квадратов» на другой стороне дороги, с хозпостройкой и баней по-черному, – рассказывает парень. – У меня до этого не было никакого опыта в строительстве, поэтому о качественной оценке состояния дома с моей стороны даже не шло речи.

Чтобы вы понимали, я и внутрь-то зашел только после того, как расплатился. Всё было на доверии. Дом оказался в запущенном состоянии, но я не разочаровался, так как вложился в первую очередь в место.

Площадь была разделена на небольшие классы. Из нетипичного – высокие потолки. Интерьер был мрачный: пол с дырками, печи разваливались. Решения о том, каким будет ремонт, принимались в процессе очистки дома.

– С лицевой стороны здания была входная группа с темным холодным помещением. Так как я рассматривал этот дом только для отдыха, понимал, что для хранения вещей мне такая подсобка не нужна. Сруб с этой стороны мы разобрали и на этом месте обустроили крытую террасу с видом на участок. Решил отказаться я и от главного атрибута хаты – печки. Их здесь было две. Мастера мне даже предлагали их выровнять, но мне хотелось убрать из комнат этот деревенский запах. Он мне не нравился.

Вместо этого Костя поставил чугунную печь. Она занимает меньше места, быстро прогревается и сохраняет тепло.

Изменилась внутри и планировка. Теперь тут одна просторная кухня-гостиная с панорамным окном, отдельная спальня и санузел.

– Больше всего мусора было, когда очищали стены от отделки. Возраст дерева определяют по кольцам, а у нас возраст дома можно было посчитать по слоям ремонта. Чего тут только не было: и обои, и газеты, и глина, и гипсокартон. Сейчас модно при реконструкции хаты оголять брус. Я так делать не планировал, но здесь такое бы не получилось. Стены были обиты дранкой. Там было столько гвоздей, что даже при всем желании я бы их не отодрал. Ну и внешний вид бруса после такого не был привлекательным. Поэтому мы сохранили дранку, прикрыли ОСБ-плитами и покрасили в яркий цвет. На полу вместо деревянных досок – стяжка.

На ремонт Костя закладывал определенный бюджет, но оценить работы при восстановлении здания тяжелее, чем при строительстве.

Вся переделка стоила около 30 тысяч долларов

– Чтобы не расстраиваться, финал не подбиваешь. После цифры, которая психологически мне подходила, я перестал считать, – смеется парень. – Последнее на чем я остановился, – приблизительно 30 тысяч долларов.

По образованию Костя – художник. В Академии искусств специализировался по стеклу. Полки и стены украшают его работы. Он работал над ними, еще когда учился. Все произведения принимали участие в фестивале «Арт-Минск» и «Осеннем салоне».

– Когда я впервые вошел в дом, то увидел много старой мебели. В голове сразу возникли идеи, что и как переделать, куда поставить. К сожалению, большинство продавец забрал. Но отлично вписался в углу советский сервант и антикварный круглый стол, который я, можно сказать, урвал на закрывающейся барахолке.

Костя и рабочие находили много интересных вещей: снимки, чашки, ложки. Чему-то даже удалось подарить вторую жизнь. Например, железная решетка из печи теперь служит трапом для перехода через ливневую траншею.

– Ко мне приходили местные бабушки, которые учились в панской школе. Они показывали свои фотографии на фоне моего дома. В такие моменты его ценность возрастает в несколько раз. Чувствуешь, что сохраняешь что-то важное. Еще у нас на участке растут яблони, которые прошлый хозяин садил в честь рождения своих детей. От них даже не было мысли избавиться.

Через дорогу у Кости живописный вид: яблоневый сад, спуск к реке. Ее течение еле слышно, все внимание забирают себе птицы.

Так как Костя приезжает нечасто, иногда сдает свой дом в аренду. Родители рядом, в агротуризме разбираются, поэтому помогают по возможности.

– Именно поэтому решились на возведение еще одного дома. В этот раз усложнили себе задачу, решив попробовать сшить дом из двух имеющихся срубов: бани по-черному и сарая. По ширине они были одного размера, что упростило задачу.

Внешне дом похож на современные каркасники – длинный, с панорамными окнами. Внутри потолок и стены отделаны вертикальным брусом, что и перекрыло шов. А вот в качестве пропитки Костя использовал льняное масло.

– Это мне посоветовали сделать строители. Натуральный материал, который защищает от влаги и позволяет дереву дышать. Я использовал его с двух сторон. Скажу так: внутри дома держится хорошо, оставляет приятный запах, но не перекрывает аромат дерева. Снаружи можно пропитывать современными составами.

– Теплые полы мы сделали только в санузлах, о чем немного жалею. Вообще, тут как раз деревянный пол подходит больше, чем плитка.

Интерьер собирали на маркетплейсах. Кухонный гарнитур – части разных моделей. Выглядит целостно, а главное – бюджетно.

Сейчас на территории появилась баня из бруса. Вполне вероятно, что это не последнее здание тут. Костя признается, что строительство так затянуло, что он постоянно находится в поисках нового проекта. Хочется попробовать поработать с кирпичным или каменным фасадом.

– Когда делюсь с женой своими мыслями, мол, как прикольно было бы восстановить какой-нибудь такой объект, она напоминает, что неплохо бы расширить сперва нашу квартиру – переехать из однушку куда-то побольше, – смеется парень. – Ну правда, я бы хотел что-то реконструировать и создать там свое родовое гнездо. Будет не 50 квадратных метров в бетоне, а 400 в прекрасном месте с историей. У меня раньше таких мыслей, ощущений не было никогда до появления участка. Только начинаю думать про этот дом, тело сразу расслабляется. Даже начинаю мечтать, как будем здесь отдыхать в будущем со своими детьми.

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