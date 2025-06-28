В Германии просят Apple и Google удалить китайский ИИ DeepSeek 2 28.06.2025, 12:57

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Что случилось?

В Германии попросили Apple и Google удалить китайский чат-ИИ DeepSeek из своих магазинов приложений в стране. Причиной стали опасения по поводу защиты данных.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, вчера комиссар по защите данных Германии Майке Камп заявила, что она подала запрос, поскольку DeepSeek незаконно передает персональные данные пользователей в Китай.

«DeepSeek не смог предоставить моему агентству убедительных доказательств того, что данные немецких пользователей защищены в Китае на уровне, эквивалентном уровню в Европейском союзе», - заявила Камп.

Она добавила, что китайские власти имеют широкие права доступа к персональным данным, которые находятся в сфере влияния китайских компаний.

Также комиссар сказала, что приняла решение об обращении к Apple и Google после того, как в мае попросила DeepSeek выполнить требование по передаче данных за пределы ЕС (легализовать передачу данных) или добровольно отозвать свое приложение. Однако компания DeepSeek не выполнила это требование.

Кроме того, Камп говорит, что теперь два американских технологических гиганта должны оперативно рассмотреть запрос и принять решение о блокировке приложения в Германии. В то же время ее офис не установил точных сроков.

В Google заявили, что получили уведомление и рассматривают его. Стартап DeepSeek не ответил на запрос о комментарии, а Apple не была доступна для комментариев.

Говоря о безопасности, Reuters отметило, что согласно собственной политике конфиденциальности, DeepSeek хранит фрагменты персональных данных (запросы к своему ИИ или загруженные файлы) - на компьютерах в Китае.

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