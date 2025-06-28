Саммит НАТО дал Украине возможность запустить целый ряд проектов 28.06.2025, 13:15

Эксперты уточнили детали.

В итоговом коммюнике прошедшего саммита НАТО – в отличие от прошлогоднего – Украина была упомянута лишь один раз. Но зато вместо множества громких слов альянс дал зеленый свет многим совместным украинско-европейским проектам в оборонной сфере, пишет err.ee.

К требованию Дональда Трампа о повышении оборонных расходов стран-членов альянса до 5% от ВВП европейские союзники подошли творчески – с учетом своей приверженности делу защиты Украины.

«Можно инвестировать в оборонную промышленность Украины, и эти инвестиции записать как расходы в рамках НАТО. На мой взгляд, это крайне важная и эффективная договоренность. Я в это даже не верил. Я не верил, что Трамп с этим согласится», – сказал «Актуальной камере» глава Центра новых геополитических исследований Михайло Самусь.

«Этот саммит на самом деле дал Украине возможность запустить целый ряд проектов с различными странами-членами НАТО, которые крайне важны и для перспектив европейского оборонно-промышленного комплекса. Мы видим различные совместные проекты производства дронов и иных вооружений, которые до сих пор работали на территории Украины, но которые теперь могут работать и в Европе», – сказал эксперт по безопасности Райнер Сакс.

«Возможности нашего военно-промышленного комплекса оцениваются в 35 млрд долларов, а загружен он всего на 15 млрд долларов. Мы заинтересованы в развертывании производства за границей. Сейчас эти предприятия будут производить вооружения для удовлетворения потребностей Украины, но рано или поздно образуются излишки, которые пойдут уже в европейские армии. И если будет прекращение огня, то такая страна уже будет иметь на своей территории производство вооружений, которые продемонстрировали свою эффективность на поле боя», – сказал исполнительный директор Центра безопасности и сотрудничества Дмитро Жмайло.

Другой важный вопрос – зависимость Украины от американских комплексов противовоздушной обороны Patriot. Дональд Трамп не пообещал их Украине, но и не исключил возможность их поставки.

«Они говорили об этом с американцами, и, насколько мне известно, получили вежливый ответ, что да, это возможно. Но когда конкретно можно будет что-нибудь купить, будут ли это только Patriot или что-то еще – это, видимо, вопрос двусторонних договоренностей, о которых предпочитают особенно не распространяться», – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Вопрос не в том, получит ли Украина от США какие-то системы ПВО, а в тех устаревших системах, использование которых Израиль прекратил и должен их передать США для модернизации и последующего использования в Украине», – отметил Сакс.

«Я не думаю, что нам дадут все 25 систем, про которые говорил президент. Столько нам необходимо, чтобы реально прикрыть нашу территорию. Но несколько систем мы все же получим, сугубо для защиты гражданской инфраструктуры», – сказал Жмайло.

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