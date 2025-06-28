Белорусские рыбаки получили «сюрприз» от Минприроды 2 28.06.2025, 13:19

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Вышло новое постановление по местам лова рыбы.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды опубликовало новое постановление (№ 32 от 19 июня 2025 года), которое установило запрет на любительскую рыбалку в целом ряде водоемов по всей стране. Помимо прочего, документ, по сути, объединил в одном месте некоторые ранее действовавшие запреты.

Журналисты Telegraf.news изучили документ и собрали основные запретные зоны для рыбаков.

1. Долгосрочные и почти вечные запреты

Река Неман:

На участке в 1000 метров ниже плотины Гродненской ГЭС ловить рыбу запрещено до 1 июля 2028 года.

Запрет на лов рыбы руками и орудиями рыболовства (но не на удочку или спиннинг) от впадения безымянного ручья до водозабора «Гродно Азот» — с 31 мая по 31 марта ежегодно.

Река Западная Двина (возле Витебской ГЭС): На участке в 800 метров ниже плотины введен новый, почти годичный запрет — с 30 июня 2025 года по 9 апреля 2026 года.

2. Ежегодные осенне-весенние запреты (в основном на зимовальных ямах)

Река Горынь (Столинский район): На участке 7 км от рыбопитомника «Дубрава» до моста Бережное-Рубель и от пасеки «Новая Припять» до устья — с 1 октября по 15 апреля.

Река Неман и Августовский канал (Гродненский район): В районе водозабора «Гродно Азот» у деревни Погораны и на участке Августовского канала у впадения в Неман — с 15 октября по 15 апреля.

В районе водопропускных сооружений у деревень Михайловка и Глядовичи (радиус 200 метров) – с 1 октября по 30 мая.

3. Ежегодный весенний нерестовый запрет

В период, который накладывается на общий весенний запрет по всей стране, теперь полностью запрещен лов рыбы в следующих местах:

Гродненская область (с 1 апреля по 30 мая):

Канал Августовский: от шлюза у д. Немново до впадения в Неман.

Пойменные водоемы Немана: включая затоки Келбасская и Бережанская.

Озера Старый Неман-1 (д. Хартица), Винобойское и Новое (д. Новинка), затон у д. Дубно.

На реке Неман у деревни Михайловка и Гродненском водохранилище у деревень Глядовичи и Михайловка (с 1 октября по 30 мая).

Брестская область, Лунинецкий район (с 20 марта по 18 мая):

Канал Микашевичский: на 2,5 км вверх от впадения в Припять.

Река Припять: на 500 метров вверх и вниз от места впадения канала Микашевичский.

Витебская область, Полоцкий район (ежегодно с 9 июня по 8 июля):

Река Западная Двина: на 2,3 км ниже плотины Полоцкой ГЭС до границ д. Бояры.

Могилевская область, г. Могилев и Могилевский район (с 1 апреля по 30 мая):

Река Днепр: от водозабора «БЕЛАЗа» (МоАЗ им. Кирова) до устья реки Дебря, включая прилегающие пойменные водоемы.

Гродненская и Брестская области (с 1 апреля по 30 мая):

Река Нарев: в Свислочском и Пружанском районах на территории Нацпарка «Беловежская пуща».

Документ отменил действие сразу 16 предыдущих постановлений Минприроды, касавшихся запретов на рыбалку и принятых в период с 2013 по 2023 годы. Раньше, чтобы понять, где можно ловить, а где нет, рыболовы могли изучать множество разрозненных актов. Теперь значительная часть этой информации собрана в одном месте.

Стоит отметить, что это постановление касается конкретных участков рек и озер. Оно не отменило и не заменило общие правила. Например, запреты на вылов отдельных видов рыб.

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