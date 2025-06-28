Американский военачальник объяснил, почему на объект в Исфахане не сбросили сверхбомбу 28.06.2025, 13:29

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На секретном брифинге раскрыли резонансную деталь.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн объяснил на секретном брифинге для членов конгресса, почему истребители B-2 сбросили противобункерные бомбы на ядерный объект в Фордо, а на объект в Исфахане такие бомбы сбрасывать не стал.

Об этом сообщает CNN. По словам генерала Кейна, американские военные воздержались от использования бомб, проникающих в бункеры, объект в Исфахане находится настолько глубоко, что даже эти бомбы не способны проникнуть в него. По этой причине американские военные решили использовать только ракеты «Томагавк», чтобы вывести из строя наземную инфраструктуру объекта.

Согласно отчету, объект в Исфахане, по оценкам США, содержит почти 60 процентов иранских запасов обогащенного урана — материала, необходимого для производства ядерного оружия. В то время как американские бомбардировщики B2 сбрасывали противобункерные бомбы на объекты Фордо и Натанз, объект в Исфахане был атакован только крылатыми ракетами «Томагавк», запущенными с американской подводной лодки.

Спутниковые снимки, опубликованные в пятницу с объекта в Исфахане, показывают, что по крайней мере один из туннельных проемов в комплексе вновь открылся, и в этом районе были замечены различные типы транспортных средств — что, согласно сообщению CNN, предполагает некую внутреннюю активность.

Сенатор Линдси Грэм пояснил в конце секретного брифинга в Конгрессе, что целью операции было не уничтожение запасов обогащенного урана. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подсчитало, что большая часть обогащенного урана хранилась на объекте в Исфахане накануне войны, и есть признаки того, что за день до американской атаки транспортные средства вывезли оттуда какой-то груз.

Американцы считают, что они больше преуспели в уничтожении оборудования, чем запасов урана. Неназванные высокопоставленные чиновники подтверждают оценки США, что потребуются годы, прежде чем поврежденные объекты смогут быть восстановлены для работы. По их оценкам, центрифуги в Фордо были настолько сильно повреждены, что Иран не сможет обогащать свой уран до 90 процентов.

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