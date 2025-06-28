Стармер о встрече с Зеленским после ссоры с Трампом: Я не ждал на ступеньках, а подошел и обнял 28.06.2025, 13:50

Премьер-министр Великобритании рассказал трогательную историю.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер первым из европейских лидеров встречал президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне сразу после его ссоры с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Он пытался поддержать Зеленского.

Об этом пишет Times, информирует Громадське.

По словам Стармера, он намеренно подошел к Зеленскому, когда тот только прибыл на Даунинг-стрит.

«Обычно я бы подождал на ступеньках, чтобы поприветствовать его. Но я действительно осознавал, что он покинул Белый дом сам. Поэтому я подошел к нему и как бы обнял его», - отметил премьер.

Он также провел Зеленского к машине в конце встречи. «Я хотел, чтобы он знал, что мой дом не покидают в одиночестве», - добавил Стармер.

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