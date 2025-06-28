Какая погода ждет белорусов в воскресенье?
- 28.06.2025, 13:53
Синоптики поделились прогнозом.
Оранжевый уровень опасности продлили на 29 июня синоптики. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.
Днем в воскресенье во многих районах республики ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы будут достигать скорости в 15−20 м/с.
Кроме ветра, ожидаются местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах с грозами. Температура воздуха ночью +9…16°С, днем +19…26°С.
В понедельник, 30 июня, будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер северо-западный, западный порывистый, днем на большей части сильный порывистый. Температура воздуха ночью +8…13°С, днем +18…24°С.